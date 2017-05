Mainz (ots) - Woche 19/17 Samstag, 06.05.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



5.30 Schwere Fracht für harte Jungs - Der Hamburger Hafen



( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.10 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel



9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.55 ZDF.reportage Die Trucker Starke Kerle, schwere Lasten Deutschland 2017



10.25 Terra X Expedition Deutschland (1) Eine Zeitreise durch 500 Millionen Jahre Deutschland 2013



( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 11.55 Reise durch die Erdgeschichte Die Eurasische Platte Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )



Woche 19/17 Sonntag, 07.05.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 Auf die Fresse! Straßen-Rap in Deutschland Deutschland 2016



6.20 Vinyl lebt! Die Rückkehr der Schallplatte Deutschland 2015



7.05 ZDF.reportage Volksmusik 3.0 Neuer Wind im alten Stadl Deutschland 2016



7.35 ZDF-History Deutschland, deine Popmusik Deutschland 2012



8.20 ZDF-History Deutschland, deine Schlager



9.05 The true story of Madonna



9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.50 Im Krieg gegen die Heimat Deutsche im US-Geheimdienst Deutschland 2016



11.20 Schindlers Liste - Eine wahre Geschichte



12.10 ZDF-History Bomben auf Auschwitz? Ein Streitfall



12.55 ZDF-History "Davon haben wir nichts gewusst" - Die Deutschen und der Holocaust Deutschland 2011



13.40 Alltag in Trümmern: Hamburg nach dem Feuersturm



14.25 Hitlers Tod Das Ende im Bunker Deutschland 2011



15.10 Hitlers Tod Das Testament Deutschland 2011



15.55 Hitlers Tod Der Selbstmord Deutschland 2011



16.40 Hitlers Tod Die Kapitulation Deutschland 2011



17.25 Europa und der Holocaust Deportation aus Frankreich Frankreich 2015



18.10 Europa und der Holocaust Die Überlebenden Frankreich 2015



( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )



Woche 19/17 Montag, 08.05.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.55 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Mai 1945 Deutschland 2014



6.40 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Juni 1945 Deutschland 2014



7.25 ZDF-History Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht Deutschland 2011



7.55 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Tokio Deutschland 2016



8.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.40 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Mumbai Deutschland 2016



9.25 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Paris Deutschland 2016



10.10 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von London Deutschland 2016



10.50 Müll in der Megacity Die Geschichte New Yorks



11.35 Ursprung der Technik Das antike New York



( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 12.50 Terra X Expedition Deutschland (1) Eine Zeitreise durch 500 Millionen Jahre Deutschland 2013



( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 15.50 Die Entstehung der Erde Amerikas Eiszeit



( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Mysterien des Weltalls Leben ohne Sonne Mit Morgan Freeman USA 2013



22.25 Mysterien des Weltalls Was ist Realität? Mit Morgan Freeman USA 2013



23.10 Mysterien des Weltalls Hat Gott die Welt erschaffen? Mit Morgan Freeman USA 2013



23.50 Mysterien des Weltalls Ist Gehirnspionage möglich? Mit Morgan Freeman USA 2013



( weiterer Ablauf ab 0.35 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 3.55 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Nitribitt (1957) Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 4.40 Uhr wie vorgesehen )



Woche 20/17 Samstag, 13.05.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:



5.30 ZDFzeit Wie korrupt ist Deutschland? Der große Check Deutschland 2016



"Flucht in die USA - Die Illusion vom besseren Leben" entfällt 6.15 ZDF.reportage Tatort Wohnzimmer Einbruchsermittler auf Spurensuche Deutschland 2016



"Babys für die Junta: Argentiniens geraubte Kinder" entfällt 6.45 Einbruchsparadies Deutschland



"Bankrott! Argentiniens Staatspleite 2001" um 7.00 Uhr entfällt 7.30 Tatort Wohnung Vorsicht vor Einbrechern und Abzockern Deutschland 2014



"Der Fall des Salvador Allende - Chronik eines Putsches" um 7.45 Uhr entfällt 8.15 Mördern auf der Spur Hartnäckige Kommissare Deutschland 2016



"Mexikos schmutziger Drogenkrieg" um 8.30 Uhr entfällt 8.45 Mördern auf der Spur Indizien und falsche Alibis Deutschland 2016



9.15 Mörder in Schwarz - Der Fall Peter Moore Großbritannien 2015



10.00 Mörderjagd Kalte Rache



10.45 Mörderjagd Tod einer Familie



11.30 Mörderjagd Liebe, Lüge,Tod



12.15 Ein mörderischer Ehemann - Der Fall Brian Lewis Großbritannien 2013



"Diebstahl, Drogen und Gewalt - Wie gefährlich ist die Nordafrikaner-Szene in Deutschland? Um 12.00 Uhr entfällt 13.00 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox



"Recht ohne Gesetz? Blutrache, Familienehre, Paralleljustiz" um 12.45 Uhr entfällt "Polizei im Einsatz - Streife auf der Autobahn" um 13.15 Uhr entfällt 13.45 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle



"Polizei im Einsatz - Unter Wasser" um 14.00 Uhr entfällt 14.30 Mord auf offener Straße - Der Fall Ty Medland Großbritannien 2014



"Die Multi-Kulti-Cops: Auf Streife mit Atakan und Nadja" um 14.45 Uhr entfällt 15.15 Mörderischer Schwiegersohn - Der Fall Maureen Cosgrove Großbritannien 2014



"Nur die Besten kommen durch - Die harte Ausbildung bei der Polizei" entfällt 16.00 Der Würger von Stockwell - Der Fall Kenneth Erskine Großbritannien 2015



"Der Austauschcop - Ein US-Polizist in Hamburg" entfällt "Feindbild Polizei - Pöbeleien und Angriffe auf Beamte" um 16.30 Uhr entfällt 16.45 Mord aus Eifersucht - Der Fall Jane Andrews Großbritannien 2013



17.15 Mord unter Geschwistern - Der Fall Gemma McCluskie Großbritannien 2014



"Endstation Davidwache - Eine Nacht auf St. Pauli" entfällt 18.00 Mörderischer Nachbar - Der Fall Joanna Yeates Großbritannien 2014



"Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel" entfällt 18.45 Überführt - Der Geldwäscher Josef Müller mit Joe Bausch Deutschland 2017



"Auf den Spuren der Automafia - Luxuskarossen im Visier" entfällt" 19.30 Überführt - der Bankräuber Siegfried Massat mit Joe Bausch



"The Wanted - Auf Verbrecherjagd: Einsatz rund um die Uhr" entfällt ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )







OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121