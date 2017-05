Einstellung Aufnahme

ISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

IT0003849244 Davide Campari-Milano S.p.A. 05.05.2017 IT0005252207 Davide Campari-Milano S.p.A. 08.05.2017 Tausch 1:2

GB00BYXK6398 InterContinental Hotels Group PLC 05.05.2017 GB00BD8QVH41 InterContinental Hotels Group PLC 08.05.2017 Tausch 47:45

CA0211561042 Alset Minerals Corp. 05.05.2017 CA0211571025 Alset Minerals Corp. 08.05.2017 Tausch 1:1

US71714G1022 PharmAthene Inc. 05.05.2017 US02155H1014 PharmAthene Inc. 08.05.2017 Tausch 10:1

CA55279D1096 MCW Energy Group Ltd. 05.05.2017 CA71678B1076 MCW Energy Group Ltd. 08.05.2017 Tausch 30:1

US78112T1079 Rubicon Technology Inc. 05.05.2017 US78112T2069 Rubicon Technology Inc. 08.05.2017 Tausch 10:1

CA60916Q2080 Monarca Minerals Inc. 05.05.2017 CA60916Q1090 Monarca Minerals Inc. 08.05.2017 Tausch 5:1