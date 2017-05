-------------------------------------------------------------- Weitere Informationen http://ots.de/G9ldG --------------------------------------------------------------



Gütersloh/München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Großbäckerei Mestemacher ist seit 2006 Stifterin des "Mestemacher Preises Spitzenvater des Jahres". 2017 unterstützt das Stifterunternehmen erstmals die Münchner Vätertage. "Die Münchner Vätertage zeigen Väter, die selbstverständlich Erziehungs- und Hausarbeit übernehmen, und die Partnerin beruflich fördern, "betont Prof. Dr. Ulrike Detmers." Sie hat 2006 den Spitzenvater-Preis für ihr Familienunternehmen aus der Taufe gehoben. Mit der Teilnahme an den Münchner Vätertagen soll das Preisziel schneller erzielt werden. Ziel der jährlichen Auszeichnung von Spitzenvätern ist die echte Gleichstellung von Frau und Mann in der Berufs- und Familienwelt. "Davon profitieren wir alle, besonders aber die Kinder, die Mütter und die Väter," hebt die Initiatorin und Mitinhaberin der Vollkorn- und Pumpernickelbäckerei Mestemacher hervor.



Am Freitag 5.5.2017 um 19 Uhr starten mit einem bunten Auftaktabend die Münchner Vätertage 2017 - die größte Väter-Veranstaltung Deutschlands. Unter dem Motto "Väter-Bilder" präsentieren die Mitglieder und Partner des VäterNetzwerk München e,V. (VNM) vom 5. bis 15.5. ihre Angebote für Väter, Kinder, Mütter, und alle Familien-Interessierten. Schirmherrin ist Münchens Bürgermeisterin Christine Strobl.



Die Münchner Vätertage 2017: Das ist zum einen eine bunte Palette unterschiedlichster Angebote "speziell für Väter" - von Beratungen und Info-Seminaren bis zu Spaß- und Erlebnistagen für Väter und ihre Kinder, vom Erzählkunst-Abend bis zu Baby-Massage und Geburtsvorbereitung für werdende Väter. Zum anderen sind die Münchner Vätertage 2017 auch ein "Familienkongress von unten": Auf einem Medien- und Wirtschaftstag am 8.5.informieren Experten über das Medienverhalten von Kinder und Jugendlichen und die erforderliche Medienkompetenz von Vätern im Zeitalter von Facebook, Online Learning und Mobile Mobbing. Auf einem Podium diskutieren Verantwortliche aus Firmen und Wirtschaftsverbänden mit Politikern, Sozialwissenschaftlern und "ganz normalen arbeitenden Eltern" über neue Möglichkeiten, die Arbeitszeiten von Vätern den Erfordernissen des Familienlebens anzupassen.



Weitere Infos finden Sie unter www.mestemacher.de



OTS: Mestemacher GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51886 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51886.rss2



Pressekontakt: Prof. Dr. Ulrike Detmers Gesellschafterin, Mitglied der zentralen Unternehmensleitung und Sprecherin der Mestemacher-Gruppe Tel.: 05241 8709-68 E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.de