Frankfurt - US-Arbeitsmarktbericht bestätigt These einer temporären konjunkturellen Verlangsamung Im April war der Beschäftigungsaufbau in den USA mit 211.000 Stellen etwas stärker als allgemein erwartet worden war, so die Analysten der DekaBank. Die Arbeitslosenquote sei zudem überraschend auf 4,4% gesunken.

