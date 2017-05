Düsseldorf - In der kommenden Woche dürften die Staaten der Eurozone ein Emissionsvolumen von insgesamt rund 13 Mrd. EUR begeben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dem stünden keine Rückzahlungen gegenüber. Den Anfang mache am Dienstag Holland mit der Aufstockung einer 5-jährigen DSL um bis zu 3 Mrd. EUR. Am gleichen Tag erhöhe Österreich den Umlauf zweier Anleihen mit Fälligkeiten in den Jahren 2027 und 2047 um zusammen 1,1 Mrd. EUR. Zudem stocke Deutschland die 30-jährige ILB um 0,5 Mrd. EUR auf. Einen Tag später werde die deutsche Finanzagentur mit der Aufstockung einer 5-jährigen Bundesobligation um 3 Mrd. EUR erneut aktiv. Italien beschließe am Donnerstag die Woche und erhöhe den Umlauf konventioneller BTPs. Die Emissionsdetails würden am Montagnachmittag bekannt gegeben.

