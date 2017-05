Wenn man denkt, höher geht es nicht mehr, dann zeigt der DAX, was in ihm steckt. Negativ wird es unter 12400, da wird das Gap dann an Anziehungskraft gewinnen. Ansonsten stehen die Wahlen vor der Tür vor denen alle zittern. Interessant ist der DOW, der ein Doppeltop ausbilden kann, wenn er unter 20400 fällt. Was auch immer jeder tradet, ich wünsche jedem den grösstmöglichen Erfolg. Charts: DAX-Tageschart, ...

