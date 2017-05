Die Investmentbank Equinet hat die Aktie der Deutschen Telekom vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Der Telekommunikationskonzern habe bereits vor negativen Auswirkungen der gesenkten Terminierungsentgelte in Europa und Deutschland auf die Mobilfunkservice-Erlöse gewarnt und die US-Mobilfunktochter T-Mobile US über einen ordentlichen Jahresauftakt berichtet, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Freitag./gl/la

