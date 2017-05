Berlin (ots) - Die Zustimmung zum Präsidenten von Venezuela, Nicolás Maduro, ist im freien Fall. "Nach den jüngsten Umfragen halten 80 Prozent der Bevölkerung einen Regierungswechsel noch in diesem Jahr für notwendig", sagte die venezolanische Politikwissenschaftlerin Francine Jácome der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Wochenendausgabe). "Maduro kann sich jetzt nur noch auf drei Akteure stützen: Die Militärs, ohne die er die Macht längst verloren hätte. Die paramilitärischen bewaffneten Gruppen, die sogenannten Colectivos. Und die von ihm kontrollierten Institutionen Oberstes Gericht und Nationaler Wahlrat", beschreibt die Exekutivdirektorin des Venezolanischen Instituts für Soziale und Politische Studien (INVESP) in Caracas die Lage in dem kriselnden Land. Ob Maduros Vorstoß, die Krise mit der Einberufung einer Verfassunggebenden Versammlung zu beenden, Aussicht auf Erfolg haben kann, hänge maßgeblich vom Militär ab, das aber kein monolithischer Block sei, so Jácome: "Sehr wahrscheinlich ist, dass ihn die eingebundene militärische Elite unterstützen wird. Aber es gibt einen Bereich, der versucht, die Streitkräfte als Garanten der Verfassung von 1999 und der Landesverteidigung aufrechtzuerhalten. Gerade in den mittleren Rängen herrscht schon seit Langem eine große Unzufriedenheit. Dazu tragen auch die ständigen Korruptionsvorwürfe gegen die ranghohen Militärs und deren mutmaßliche Verwicklung in den Drogenhandel bei."



