Frankreich will mit der Regelung 2,1 Gigawatt neuer Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden mit bis zu 100 Kilowatt Leistung anreizen. Brüssel entschied, dass die Regelung mit den Beihilferichtlinien vereinbar ist. Damit ist auch der Weg für die Förderung von Photovoltaik-Eigenverbrauch bei kleinen Photovoltaik-Anlagen endgültig frei.Die EU-Kommission hat drei Regelungen zur Förderung kleiner Photovoltaik-Anlagen, Windkraftanalgen an Land sowie Klärgasanlagen in Frankreich genehmigt. Die Regelungen für mehr als 17 Gigawatt an zusätzlichen Ökostromkapazitäten seien mit den EU-Beihilfevorschriften vereinbar, ...

