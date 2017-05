FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 8. Mai:

TERMINE MIT ZEITANGABE 04:00 CHN: Handelsbilanz 04/17 08:00 D: Auftragseingang Industrie 04/17 10:00 D: Bundesnetzagentur Jahresbericht 2016 10:30 D: Sentix Investorenvertrauen 05/17 14:35 USA: Rede von Fed's Bullard in Atlanta 14:45 USA: Rede von Fed's Mester in Chicago 23:00 USA: Marriott International Q1-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Alstria Office Q1-Zahlen D: QSC Q1-Zahlen USA: First Data Q1-Zahlen SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Fortsetzung Prozess gegen den ehemaligen Drogeriemarktkönig Anton Schlecker, Stuttgart 11:00 D: Pk Dieselabgasaffäre: Stiftungsanwälte ziehen gegen VW vor Gericht Bei der niederländischen Stiftung "Volkswagen Car Claim" sollen sich inzwischen ca. 100 000 Autofahrer angemeldet haben, davon 20 000 aus Deutschland 12:00 D: Pk BASF zur Optimierung der Logistik am Standort Ludwigshafen 18:00 D: Deutsches Aktieninstitut Jahresempfang, Frankfurt 19:00 F: Angela Merkel trifft Francois Hollande, Berlin HINWEIS RU: Feiertag, Börse geschlossen

