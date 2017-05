Liebe Leser,

nicht mehr lange, dann ist es soweit: Am 23. Mai soll in Essen die diesjährige Hauptversammlung von Evonik stattfinden. Im Vorfeld wurden inzwischen die Zahlen zum ersten Quartal 2017 veröffentlicht. Und so fielen diese aus: Die Umsatzerlöse stiegen kräftig, und zwar um 19% auf knapp 3,7 Mrd. Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie veränderte sich jedoch nur wenig, von 0,55 Euro im Vorjahresquartal auf 0,56 Euro im 1. Quartal 2017. Das bereinigte Ebit stieg von 389 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...