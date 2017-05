Mülheim an der Ruhr (ots) -



Bei dem ersten Sport-Event von ALDI SÜD ließ Daniel Aminati gestern über 100 Sportbegeisterte im Kölner "New Yorker Dock One" ordentlich schwitzen. Mit Übungen wie Burpees, Ausfallschritt-Kniebeuge und Käfer brachte Aminati und sein Team die Halle zum Beben. "Es war beeindruckend, zu sehen, dass alle Teilnehmer bei diesem außergewöhnlichen Event alles gegeben haben. Wir haben gespürt, dass die Leute Spaß hatten, sich auszupowern. Das motiviert uns als Coaches natürlich besonders, alles aus den Leuten rauszuholen", so das sportbegeisterte Multitalent. Neben dem Workout gab es auch noch persönliche Tipps von Daniel Aminati rund um das Thema Ernährung und Trainings-Motivation. An dem Event konnten sich 50 Sportfans unter einfach-krasser.de für eine Teilnahme bewerben, darüber hinaus gab es die Möglichkeit für 50 ALDI SÜD Mitarbeiter über eine interne Verlosungsaktion an dem Sport-Event teilzunehmen.



Einfach krass: ALDI SÜD und Daniel Aminati steigern Fitness



Hintergrund des außergewöhnlichen Events ist der Verkaufsstart der "Mach dich krass"-Fitnesskollektion von Daniel Aminati am 8. Mai in allen ALDI SÜD Filialen. "Wir wollten unseren Kunden nicht nur eine stylische Fitnesskollektion anbieten, sondern gleichzeitig auch motivieren, sich regelmäßig sportlich zu betätigen", so Kim Aline Suckow, stellvertretende Geschäftsführerin im Einkauf von ALDI SÜD und verantwortlich für den Bereich Textilien. "Daniels Ansatz, dass sportliche Bewegung Freude machen kann und nicht aufwändig oder teuer sein muss, hat uns überzeugt und entspricht auch dem Einfach-Prinzip von ALDI SÜD. Wir freuen uns daher, dass wir ihn für die 'Mach dich krass'-Fitnesskollektion bei ALDI SÜD gewinnen konnten und noch viel mehr, dass er das Event zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht hat."



Das Video vom ersten ALDI SÜD Sport-Event ist unter https://www.youtube.com/watch?v=JDjNTFE3h0c abrufbar. Unter einfach-krasser.de gibt es einen Überblick über die "Mach dich krass"-Fitnesskollektion, die ab 8.Mai in allen ALDI SÜD Filialen erhältlich ist. einfachkrass



