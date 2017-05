FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag deutlich schwächer tendiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Nachmittag um 0,30 Prozent auf 160,48 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,41 Prozent. In anderen Ländern der Eurozone war die Entwicklung uneinheitlich.

Die Risikoneigung an den Märkten ist laut Händlern mit Blick auf die französische Präsidentschaftswahlen erneut gestiegen. So weitete der proeuropäische Kandidat Emmanuel Macron seinen Vorsprung in den jüngsten Meinungsumfragen noch aus. Demnach würde Macron 62 Prozent der Stimmen erhalten und seine Konkurrentin Marine Le Pen 38 Prozent. Profitiert haben die von dieser Entwicklung die Staatsanleihen südeuropäischer Staaten. Besonders deutlich gingen die Risikoaufschläge für griechische und italienische Staatsanleihen zurück.

Eine untergeordnete Rolle am Anleihemarkt spielte der US-Arbeitsmarktbericht. Zwar war der Zuwachs bei der Zahl der Beschäftigten im April etwas stärker als erwartet ausgefallen. Der Anstieg der Löhne bewegte sich jedoch im Rahmen der Erwartungen. Die Lohnentwicklung wird derzeit von der US-Notenbank genau beachtet, da sie auch Hinweise auf die künftige Inflationsentwicklung gibt./jsl/he

ISIN DE0009652644

