Lenzburg - Der brummende US-Wirtschaftsmotor hat die Zinsdifferenz zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten ansteigen lassen. Das sorgt für gewisse Entspannung bei der überbewerteten Schweizer Währung. Der Aufschwung wird sich auch in der Schweiz bald deutlicher zeigen.

Von Reto Huenerwadel*

Mit der Wahl von Donald Trump zum Pra¨sidenten hat sich ein Trend akzentuiert, der bereits vorga¨ngig an den Finanzma¨rkten zu beobachten war. Nach den ju¨ngsten Zinserho¨hungen der US-Zentralbank Fed hat sich die Zinsdifferenz zwischen amerikanischen und schweizerischen Staatsanleihen mit zweija¨hriger Laufzeit auf die ho¨chsten Werte seit zehn Jahren ausgeweitet.

Wer also in Dollar investiert, profitiert ab dem ersten Tag von einer positiven Rendite von 1,25 Prozent. Wer hingegen in Eidgenossen investiert, zahlt einen negativen ...

