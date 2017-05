Cisco würdigt das Engagement von Hikvision für sicheres F&E-Management



Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Hikvision, weltweit führender Anbieter von innovativen Videoüberwachungsprodukten und -lösungen, ist am 26. April 2017 in Hangzhou, China, mit Cisco zusammengetroffen, dem weltweit führenden Anbieter im IT- und Netzwerkbereich. Bei dem gemeinsamen Treffen ging es um die Zusammenarbeit im Bereich der Cyber-Sicherheit.



Das Treffen markierte den erfolgreichen Abschluss einer ersten Phase der Zusammenarbeit seit Dezember. Cisco teilt seine professionelle und hochentwickelte Managementerfahrung und Technologie im Bereich der Cyber-Sicherheit mit Hikvision und unterstützt dadurch den Globalisierungsprozess von Hikvision.



Bei dem Treffen am 26. April durchleuchteten die Cyber-Sicherheitsexperten von Cisco die Ergebnisse der ersten Projektphase, berichteten von relevanten Erfahrungen und berieten über die nächsten Schritte. Bei dieser Gelegenheit würdigte Cisco das Engagement von Hikvision für sicheres F&E-Management.



Weiqi Wu, VP von Hikvision, erklärte, dass Hikvision sich dem höchstmöglichen Niveau der Cyber-Sicherheit verpflichtet fühle. "Auch wenn die gute Praxis der Cyber-Sicherheit des Unternehmens schon jetzt branchenweit führend ist, müssen die Anstrengungen bei der Cyber-Sicherheit weitergehen. Auch in Zukunft wird Hikvision weiterhin seine Bemühungen um Cyber-Sicherheit im F&E-Prozess evaluieren und verbessern sowie verstärkt im Bereich der Sicherheitstechnologien forschen. Hikvision wird außerdem seine Zusammenarbeit und die Kommunikation mit den weltweiten Top-Unternehmen für Cyber-Sicherheit wie Cisco vertiefen, um die Cyber-Sicherheit in der Sicherheitsbranche weiter zu verbessern."



Informationen zu Hikvision



Hikvision ist der weltweit führende Anbieter von Videoüberwachungslösungen. Hikvision verfügt über die größte F&E-Belegschaft der Branche und nutzt modernste Produktionsanlagen, um innovative CCTV- und Videoüberwachungsprodukte für sämtliche Sicherheitsbedarfe zu entwerfen und zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Hikvision unter www.hikvision.com.



