DIVIDENDENBEKANNTMACHUNG

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse

In der am 5. Mai 2017 abgehaltenen 38. Hauptversammlung der RHI AG wurde für das Geschäftsjahr 2016 die Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,75 je (dividendenberechtigte) Aktie sowie der Vortrag des verbleibenden Betrags auf neue Rechnung beschlossen.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt abzüglich der gesetzlichen Kapitalertragsteuer, sofern keine gesetzliche Ausnahme von der Einhebung der Kapitalertragsteuer vorgesehen ist, ab 12. Mai 2017 durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten.

Als Zahlstelle fungiert die Erste Group Bank AG.

Der Handel ex Dividende 2017 an der Wiener Börse erfolgt am 10. Mai 2017.

Wien, im Mai 2017 Der Vorstand Rückfragehinweis: RHI AG Investor Relations Mag. Simon Kuchelbacher Tel: +43-1-50213-6676 Email: simon.kuchelbacher@rhi-ag.com

