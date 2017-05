Die Wiener Börse hat am Freitag erneut klar in der Gewinnzone geschlossen. Der ATX stieg um 32,18 Punkte oder 1,06 Prozent auf 3.068,28 Einheiten und setzte damit seinen gestrigen Rekordlauf fort. Am Donnerstag hatte das heimische Börsenbarometer auf dem höchsten Stand seit Ende September 2008 geschlossen.Im Tagesverlauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...