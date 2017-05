Zürich (awp) - Die Übernahme des Agrochemiekonzerns Syngenta durch ChemChina führt zu weiteren Verschiebungen innerhalb der Indizes an der SIX Swiss Exchange. Im SMI scheiden die Syngenta-Titel aus, den frei werdenden Platz nehmen die Aktien des Baustoffkonzerns Sika ein. Die ausserordentlichen Indexanpassungen werden am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...