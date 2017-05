Sportevents, Bistroküchen, Mietwagen-Gutscheine - der Lebensmittelhandel versucht die Kunden in die Filialen zu locken, bevor der Onlinehandel die Landschaft umkrempelt. Der Gewinner: Der Kunde.

Daniel Aminati kommt von der Bühne und verteilt Umarmungen. Eine für die jungen Frauen in Sportkleidung, die unmittelbar vor den wummernden Boxen eben noch Liegestütze machten. Eine für den Muskelberg in den hinteren Reihen der zur Turnhalle umfunktionierten Industriehalle.

Aminati ist Fernsehmoderator und Fitnesstrainer. Mit seinem Slogan "Mach dich krass" hat er sich eine junge Fangemeinde aufgebaut. Für die interessiert sich auch ein Händler, für den Aminati nun den Vorturner gibt: Aldi. Es ist die erste Kooperation des Discounters mit einem Fitnesstrainer. Neben Kleidung gibt es Software für Aminatis digitales Trainingsprogramm.

Leibesübungen mit Fernsehstars, Mietwagen-Gutscheine an der Supermarktkasse - die jüngsten Aktivitäten der Discounter Aldi und Lidl haben vor allem einen Zweck: Aufmerksamkeit zu erregen, damit die Kunden in die Filialen kommen. Als Amazon am 4. Mai in Berlin mit einem noch sehr dünnen Angebot seines Programms "Fresh" begann, Milch und Lauch Kunden zukommen zu lassen, war es das Signal einer Zeitenwende: "Wir sehen den Beginn des Endes des Lebensmittelhandels, wie wir ihn kennen", fasst der Branchendienst etailment den Auftakt zusammen.

Sieger dieses Umbruchs wird der Kunde sein. Mit dem neuen Wettbewerber Amazon Fresh bewegen sich die alteingesessenen Platzhirsche. Es geht nicht länger allein darum, dem örtlichen Konkurrenten Marktanteile wegzuschnappen, sondern sich innerhalb des vollständigen Wandels des Marktes zu behaupten.

Nach langen Jahren des Stillstands hat der meist stillere Teil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...