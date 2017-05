Kurz vor der Wahl kämpft die CDU in Nordrhein-Westfalen um jede Stimme. Dafür macht sie sogar Werbung auf russisch. Die SPD wirft Armin Laschet deswegen die Verbreitung von Fake-News vor.

Eigentlich ist es eine ganz normale Anzeige: Armin Laschet, Spitzenkandidat der NRW-CDU, lächelt breit in die Kamera, links daneben prangt der Wahlslogan der Christdemokraten "NRW geht vor". Mehr wird der normale Bürger allerdings nicht entziffern können, denn der Rest des Textes ist auf russisch. "Wählen Sie die CDU. Wir kämpfen für Ihre Rentenansprüche und eine eigenständige Altersvorsorge", steht da in kyrillischen Buchstaben. Wie die Westdeutsche Zeitung berichtet, handelt es sich um eine Anzeige in einer russischsprachigen Zeitung in Bonn. Die CDU will damit ganz gezielt die zirka 340.000 Russlanddeutschen in Nordrhein-Westfalen ansprechen. Weil die Handhabung der Aussiedlerrente allerdings Bundesangelegenheit ist, also nicht von den Ländern entschieden werden kann, wirft die SPD ihrem Gegner Verbreitung von "Fake-News" vor.

In den letzten Tagen kämpfen die Parteien um jede Stimme. In anderthalb Wochen wählt das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen einen neuen Landtag. Bewahrheiten sich die aktuellsten Umfragen, könnte es denkbar knapp werden. Laut Infratest-Dimap liegt die CDU mit 31 Prozent nur noch einen Punkt hinter der SPD. Deswegen werden im Wahlkampfendspurt alle Register gezogen. Aber dass die CDU in NRW auf russischer Sprache um die Stimmen deutscher ...

