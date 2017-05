Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zum fünften Mal in Folge im positiven Terrain geschlossen. Nach einem zögerlichen Beginn mit einer Seitwärtsbewegung knapp im Minus, brachte am Nachmittag der Arbeitsmarktbericht aus den USA nochmals etwas Schwung. Dieser reichte dazu aus, den SMI über die am Vortag noch knapp verpasste Marke von 9'000 Punkten zu hieven - ein Stand, den er zuletzt im Dezember 2015 inne hatte. Die US-Job-Daten haben die jüngst etwas aufgekommenen Zweifel an der Robustheit der US-Konjunktur zerstreut und stossen die Tür für eine weitere Zinserhöhung durch das Fed im Juni weit auf.

Allerdings standen die Finanzmärkte wie schon die ganze Woche über im Bann des entscheidenden Wahlgangs um die Präsidentschaft Frankreichs. Insgesamt zeigten sich die Börsen optimistisch für einen Sieg des europafreundlichen Emmanuel Macron. Ob allerdings ein solcher Wahlausgang einen ähnlichen Kurssprung auslösen könnte, wie die Resultate der ersten Wahlrunde, ist angesichts der jüngsten Aufschläge zu bezweifeln. Und es könnte ja auch anders kommen, wie mit Verweis auf die Wahl Trumps und den Ausgang der Brexit-Abstimmung gewarnt wird. Für den Fall eines Siegs von Marine Le Pen, rechnen die Marktteilnehmer mit einem nervösen Auftakt in die neue Woche.

Der Swiss Market Index (SMI) ging mit einem Plus von 0,41% bei 9'016,66 Punkten aus dem Handel. Im Wochenvergleich ergab sich ein Plus von ...

