Paris - Unmittelbar vor der zweiten Wahlrunde in Frankreich haben die europäischen Börsen am Freitag weiter vom steigenden Anlegerinteresse profitiert. Während die US-Börsen kaum auf aktuelle Daten vom US-Arbeitsmarkt reagierten, schafften es die Aktien hierzulande am Nachmittag im Gleichschritt mit dem Euro ins Plus. Am Ende gewann der EuroStoxx 50 0,85 Prozent auf 3658,79 Punkte und überbot ...

Den vollständigen Artikel lesen ...