Wochenausblick: DAX schließt über 12.700 Punkte. Frankreich-Wahl und Datenflut im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Erinnerungen an die Brexit-Abstimmung werden wach. In der Woche vor der Entscheidung über den EU-Austritt der Briten im Juni vergangenen Jahres legte der DAX® in der Hoffnung auf einen Verbleib von Großbritannien in der EU rund 600 Punkte zu. Am Montag nach der Abstimmung folgte das böse Erwachen. Am kommenden Wochenende steht die finale Präsidentschaftswahl in Frankreich an. Seit dem ersten Wahlgang vor knapp zwei Wochen stieg der DAX® erneut rund 600 Punkte. Nach Angaben der Financial Times liegt der parteilose Emmanuel Macron in den Umfragen deutlich vor Marine Le Pen.

In der abgelaufenen Woche zogen im DAX® vor allem die Aktien der beiden Banken Commerzbank und Deutsche Bank (gute Zahlen der Konkurrenz BNP Paribas) sowie Fresenius SE (Jahresprognose angehoben) und HeidelbergCement (positive Analystenkommentare) kräftig nach oben. In der zweiten Reihe fielen in der zurückliegenden Woche vor allem Aixtron (Hoffnung auf Geschäftserholung) Jungheinrich (starker Auftragseingang), Osram (Jahresprognose erhöht) und Uniper (positive Analystenkommentare) positiv auf.

Der Euro/Dollar-Wechselkurs schob sich im Wochenverlauf an die 1,10 US-Dollarmarke. Stütze war unter anderem die US-Notenbank. Den Aussagen von Fed-Chefin Janet Yellen im Anschluss an die turnusmäßige Sitzung vergangen Woche zufolge wird die US-Notenbank zunächst die Füße still halten und vor einer weiteren Zinserhöhung die Konjunkturdaten zunächst weiter beobachten. Dies machte sich am Anleihenmarkt bemerkbar. Inzwischen ist der Renditespread zwischen zehnjährigen US-Anleihen und ihrem deutschen Pendant unter 200 Punkte gefallen. Öl und Gold mussten in den zurückliegenden Tagen derweil kräftig Federn lassen. Am 25. Mai treffen sich die OPEC-Staaten. Eines der zentralen Themen wird sein, ob die im vergangenen Jahr gemeinsam mit einigen Nicht-OPEC-Staaten wie Russland beschlossenen Öl-Förderkürzungen verlängert oder gar noch erhöht werden. Entsprechende Spekulationen dürften den Ölpreis auch in der kommenden Woche entscheidend bewegen.

Der Fokus der Investoren wird zu Beginn der neuen Handelswoche auf dem Wahlausgang in Frankreich liegen. Im weiteren Verlauf der Woche stehen allerdings noch eine Fülle von Unternehmenszahlen und Hauptversammlungstermine an.

Unternehmen im Fokus

In der kommenden Woche steht eine Datenflut an. So werden unter anderem AXA, Axel Springer, Carl Zeiss Meditec, Commerzbank, Continental, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Drillisch, Dürr, ElringKlinger, E.On, Evotec, Fraport, GEA Group, HeidelbergCement, Hochtief, Lanxess, MediGene, Münchener Rück., Nordex, SGL Carbon, SGL Carbon, Symrise, Vivendi und Zalando Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Zudem laden unter anderem adidas, BASF, BMW, Hochtief, K+S, Leoni, Linde und Volkswagen zur Hauptversammlung ein.

Derweil werden Deutsche Lufthansa und Fraport Verkehrszahlen für April vorlegen.

Wichtige Termine

07.05.: Frankreich - Präsidentschaftswahl

08.05.: China - Außenhandel, April

08.05.: Deutschland - Auftragseingang Industrie, März

09.05.: Deutschland - Industrieproduktion, März

11.05.: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 6. Mai

12.05.: Deutschland - BIP Q1, vorläufig

12.05.: Europa - Industrieproduktion Euro-Zone, März

12.05.: USA - Verbraucherpreise, April

12.05.: USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Mai

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.740/13.590 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.220/12.270/12.320/12.440/12.485 Punkte

Der DAX® schob sich zum Wochenschluss immer näher an die kurzfristige 161,8%-Retracementlinie bei rund 12.750 Punkten heran. Gelingt der Ausbruch über das Level kann die mittelfristige 161,8%-Retracementlinie bei 13.590 Punkten anvisiert werden. Angesichts der jüngsten Rally ist allerdings stets mit einer Konsolidierung bis in den Bereich von 12.600 oder gar 12.485 Punkte zu rechnen. Die Saisonalität ("Sell in may"), die Stagnation der Wall Street und der Anstieg des Euro/Dollar-Wechselkurses liefern entsprechende Vorlagen.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 17.04.2017 - 05.05.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 06.05.2012 - 05.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX® x3 (TR) Index HW03DL 53,51 3,00 Open End LevDAX® x8 (TR) Index HU94Q1 91,58 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.05.2017; 17:41 Uhr

Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX® x3 (TR) Index HW03DS 30,28 3,00 Open End ShortDAX® x8 (TR) Index HU94Q8 20,01 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.05.2017; 17:41 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktorzertifikate finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf den DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes DAX®-Produkt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

