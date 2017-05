Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zum fünften Mal in Folge im positiven Terrain geschlossen. Nach einem zögerlichen Beginn mit einer Seitwärtsbewegung knapp im Minus, brachte am Nachmittag der Arbeitsmarktbericht aus den USA nochmals etwas Schwung. Dieser reichte dazu aus, den SMI über die am Vortag ...

