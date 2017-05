ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt springt von einem 52-Wochenhoch zum nächsten - so auch am Freitag. Einen deutlichen Schub erhielt die eidgenössische Börse am Nachmittag aus den USA, als ein überzeugender Arbeitsmarktbericht für Kauflaune in Europa sorgte. Der Stellenaufbau im April war der stärkste seit Januar und verlief auch deutlich robuster als erwartet. Die Arbeitslosenquote fiel auf den tiefsten Stand seit Mai 2007 und schlug ebenfalls die Prognosen der Volkswirte. Allerdings zeigte sich auch, dass kein echter Lohndruck in den USA zu beobachten ist. Daher neigte der US-Dollar im Anschluss an die Daten etwas zur Schwäche gegenüber dem Franken. Auf Tagessicht erholte sich der Greenback jedoch etwas von seinen Vortagesverlusten. Marktteilnehmer erklärten die gestiegenen Aktienkurse aber auch mit der Hoffnung auf einen Wahlsieg des liberalen Börsenlieblings Emanuel Macron bei den französischen Präsidentschaftswahlen am Sonntag.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 9.017 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber, unverändert schlossen zwei Aktien. Umgesetzt wurden 53,36 (zuvor: 50,87) Millionen Aktien. Chemchina ist bei Syngenta am Ziel: Die Aktionäre des Agrochemiekonzerns nahmen ihr rund 43 Milliarden US-Dollar schweres Übernahmeangebot an, wie die China National Chemical Corp (Chemchina) mitteilte. Damit ist der Weg zum Abschluss der größten Akquisition eines chinesischen Unternehmens im Ausland frei. Nach vorläufigen Zahlen wurden dem chinesischen Chemiekonzern 80,7 Prozent der Syngenta-Aktien angedient. Die Mindestannahmeschwelle lag bei 67 Prozent. Die erste Zahlung an die Aktionäre soll am 18. Mai erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt werde Chemchina auch die volle Kontrolle über die Syngenta AG aus Basel übernehmen. Die Syngenta-Aktie werde in der Schweiz und den USA von der Börse genommen, sobald dies gesetzlich und nach den geltenden Vorschriften zulässig sei, hieß es weiter. Syngenta gingen mit einem Plus von 0,4 Prozent aus dem Handel.

Dem Aktienmarkt in der Schweiz stehen indes wichtige Änderungen bevor: Die Börsenbetreiberin SIX Swiss Exchange ändert das Regelwerk für die SMI-Indexfamilie. Im Zuge der vierteljährlichen Indexüberprüfung soll das Gewicht der größten Titel im SMI auf 18 Prozent gekappt werden. Die Änderungen sollen zum 18. September wirksam werden, wobei aber eine Übergangsperiode eingeplant sei. Der Börsenbetreiber reagiert mit dem neuen Regelwerk auf entsprechende Anregungen von Emittenten von Finanzprodukten und Nutzern von Indexderivaten. Durch das neue Regelwerk erfülle der SMI die Bedingungen der ESMA-UCITS-Direktiven und könne innerhalb der EU als Referenzindex des schweizerischen Aktienmarkts dienen. Auf Anregung anderer Nutzer plant die SIX Swiss Exchange auch die Auflage eines neuen Index, der nach den neuen Regeln gestaltet werden soll. Betroffen von der Neuregelung ist vor allem das Schwergewicht Nestle, die Titel legten aber 0,9 Prozent zu. Aber auch die Pharmawerte liegen in der Nähe der künftig gedeckelten Gewichtung. Roche gewannen 0,4 Prozent und Novartis sanken um 0,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/bam

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2017 11:59 ET (15:59 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.