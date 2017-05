Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am Freitag ist der DAX bereits den vierten Tag in Folge auf ein Rekordhoch gestiegen. Die gute Stimmung für den deutschen Aktienmarkt hat mehrere Gründe. Momentan läuft zum einen die Dividendensaison, die den Performance-Index steigen läßt. Zudem überzeugt die laufende Berichtssaison, die Unternehmen sehen demnach noch keine dunklen Wolken am Horizont. Drittens wird der zweite Wahlgang der Präsidentschaftswahl in Frankreich nicht mehr als Risiko für die Börsen und Europa gewertet. Am Nachmittag half zudem der besser als erwartete US-Arbeitsmarktbericht für April.

In Folge kommt Geld aus dem Ausland, was in deutschen Werten angelegt werden will. Getragen von einer leichten Euphorie schloss der DAX 0,5 Prozent höher bei 12.717 Punkten. In der zweiten Reihe sah es kaum anders aus. Hier notierte der MDAX ebenfalls auf einem Allzeithoch, der SDAX erreichte dieses bereits am Vortag.

Linde führen die DAX-Liste an

Im DAX stellte die Aktie von Linde mit einem Plus von 2,4 Prozent den größten Gewinner. Hier scheint Bewegung in die festgefahrenen Fronten zu kommen. Der Linde-Konzern will im Streit um den geplanten Zusammenschluss mit dem US-Konkurrenzen Praxair auf die Arbeitnehmer zugehen, die den möglichen Zusammenschluss ablehnen. Eon gaben nach einer Herunterstufung um 1,1 Prozent nach.

Der Spezialchemiekonzern Evonik hat im ersten Quartal dank einer höheren Nachfrage und der Übernahme von Air Products Umsatz und operativen Gewinn gesteigert. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Übernahme drückten allerdings das Konzernergebnis stärker als erwartet. Für die Aktie ging es um 0,6 Prozent nach unten.

Borussia Dortmund bleibt im Spiel

Als "durchwachsen" stufte Marcus Silbe, Analyst bei Oddo Seydler, das wirtschaftliche Abschneiden von Borussia Dortmund im dritten Quartal ein. Sowohl der Umsatz wie auch der Ertrag seien knapp unterhalb seiner Erwartung ausgefallen. Dafür hätte der Bundesligist mit dem Erreichen des DFB-Pokalfinales für das vierte Quartal eine zu erwartende Mehreinnahme von gut 5 Millionen Euro eingespielt. Außer Frage steht für Silbe, dass die Dortmunder auch in der kommenden Saison in der europäischen Königsklasse spielen. Die Aktie gab um 0,5 Prozent nach.

Telefonica Deutschland litten unter enttäuschenden Zahlen, die Aktie verlor 7 Prozent. Heidelberger Druck konnte mit den Zahlen einmal mehr die Erwartungen an der Börse nicht erfüllen, die Aktie schloss 3,3 Prozent leichter.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 106,2 (Vortag: 105,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,90 (Vortag: 3,65) Milliarden Euro. Es gab 23 Kursgewinner und 7 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.716,89 +0,55% +10,76% DAX-Future 12.737,50 +0,78% +11,29% XDAX 12.730,41 +0,70% +11,21% MDAX 25.163,01 +0,54% +13,40% TecDAX 2.129,44 -0,56% +17,54% SDAX 10.814,48 -0,17% +13,60% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,51 -45 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2017 12:00 ET (16:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.