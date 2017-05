Stuttgart (ots) - Stuttgart. Derzeit kursieren im Internet aus dem Zusammenhang gerissene Auszüge eines SWR-Intranetartikels vom März 2016. Die AfD-Fraktion im Stuttgarter Landtag bezeichnet diesen Text in einer Pressemitteilung vom 5.5.2017 als "Aufruf zur Denunziation" und wirft dem SWR "Gesinnungsschnüffelei" sowie tendenziöse Berichterstattung vor. Der SWR weist diese Anwürfe entschieden zurück und erklärt dazu:



Der in die Öffentlichkeit gespielte und aus dem Zusammenhang gerissene Text des Personalrats Stuttgart und der Integrationsbeauftragten im hausinternen Intranet vom März 2016 war ein Meinungsbeitrag zum Umgang mit Grenzsituationen im Büroalltag. Konkret ging es um Verhaltensweisen, die unvereinbar mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind. Es handelt sich bei dem Artikel nicht um eine Anordnung der Geschäftsleitung des SWR, sondern um einen SWR-internen Meinungsaustausch innerhalb der Belegschaft - mit dem Ziel, Kolleginnen und Kollegen im Haus vor Diskriminierung in jeglicher Form zu schützen und Hilfestellungen zum Umgang mit Situationen zu geben, in denen pauschalisierende, diskriminierende und hetzerische Äußerungen gemacht werden, welche die Menschenwürde verletzen und nicht vom Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt sind. Dass Meinungsfreiheit im Südwestrundfunk ein hohes Gut ist, zeigt nicht zuletzt die durchaus vielschichtige und kontroverse Diskussion des Artikels im Intranet unseres Hauses.



