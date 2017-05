Gestoppte bzw. gedrehte Serien: FACC 0% auf 7,2, davor 8 Tage im Plus (10,45% Zuwachs von 6,52 auf 7,2), SBO +1,9% auf 63,38, davor 5 Tage im Minus (-6,23% Verlust von 66,33 auf 62,2), Flughafen Wien -0,58% auf 33,5, davor 4 Tage im Plus (2,79% Zuwachs von 32,78 auf 33,7), Andritz -0,07% auf 54,8, davor 4 Tage im Plus (9,24% Zuwachs von 50,2 auf 54,84), Sanochemia+4,44% auf 1,671, davor 4 Tage im Minus (-10,61% Verlust von 1,79 auf 1,6), Kapsch TrafficCom -1,75% auf 45, davor 3 Tage im Plus (1,78% Zuwachs von 45 auf 45,8), Oberbank AG VZ -0,15% auf 66,9, davor 3 Tage ohne Veränderung , Cleen Energy +20% auf 6, davor 3 Tage im Minus (-37,5% Verlust von 8 auf 5). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:voestalpine 39,02 (MA100: 38,53, xU, davor 42 Tage unter dem...

