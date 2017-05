Die Wohnimmobilienfirma Grand City Properties kann sich auf einen Einzug in den MDax vorbereiten. Die Deutsche Börse prüft einen entsprechenden Antrag. Das Unternehmen besitzt in Deutschland rund 84.000 Wohnungen.

Der Luxemburger Wohnimmobilien-Investor Grand City Properties steht vor dem Einzug in den Nebenwerte-Index MDax. Die Deutsche Börse werde den Antrag von Grand City Properties, vom schwach regulierten Börsensegment "Scale" in den Prime Standard aufzusteigen, voraussichtlich am Montag genehmigen, teilte das ...

