DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan und Südkorea blieben die Börsen aufgrund des Feiertages "Tag des Kindes" geschlossen.

MONTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:40 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.658,79 +0,85% +11,19% Stoxx50 3.244,64 +0,52% +7,78% DAX 12.716,89 +0,55% +10,76% FTSE 7.297,43 +0,68% +2,16% CAC 5.432,40 +1,12% +11,72% DJIA 20.927,56 -0,11% +5,89% S&P-500 2.390,69 +0,05% +6,78% Nasdaq-Comp. 6.076,00 +0,01% +12,87% Nasdaq-100 5.627,17 +0,02% +15,70% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,49 -47

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,45 45,9 +1,2% 0,55 -18,2% Brent/ICE 48,90 48,38 +1,1% 0,52 -16,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.228,08 1.227,70 +0,0% +0,38 +6,7% Silber (Spot) 16,31 16,18 +0,8% +0,13 +2,4% Platin (Spot) 910,05 904,00 +0,7% +6,05 +0,7% Kupfer-Future 2,52 2,50 +0,7% +0,02 +0,3%

FINANZMARKT USA

Die Wall Street wird am Freitag von IBM ausgebremst. Denn der deutliche Abschlag des IT-Dienstleisters drückt zumindest den Dow-Jones-Index ins Minus. Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht sorgt eigentlich für gute Laune am Aktienmarkt. Der Stellenaufbau im April war der stärkste seit Januar und verlief auch deutlich robuster als erwartet. Die Arbeitslosenquote fiel auf den tiefsten Stand seit Mai 2007 und schlug ebenfalls die Prognosen der Volkswirte. Damit zeigt sich, dass der schwache Vormonat nicht trendgebend ist, sondern lediglich eine Ausnahme bildet. Allerdings hinkt die Lohnentwicklung dem brummenden Arbeitsmarkt hinterher. Denn die Stundenlöhne legten nur im erwarteten Rahmen zu und offenbaren keinen echten Lohndruck. Dieser Umstand lastet auf dem Dollar und den US-Renten. Die IBM-Aktie fällt um 2,3 Prozent. Berkshire Hathaway, das Investmentvehikel von Starinvestor Warren Buffett, hat ihre Beteilung an IBM in diesem Jahr deutlich verringert. Etwa ein Drittel der IBM-Anteile seien verkauft worden, sagte Buffett dem Fersehsender CNBC. Fest im Blick haben Investoren auch die weiter volatile Entwicklung am Ölmarkt. Am Vortag waren die Preise während des US-Handels massiv eingeknickt und auch am frühen Freitag gerieten sie nochmals unter Druck. Der Preis der US-Sorte WTI fiel dabei auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr, ehe Gelegenheitskäufer auf den Plan traten. Im Anschluss hatte sich der Preis um gut 4 Prozent erholt. Aktuell geht es für WTI und Brent um gut 1 Prozent nach oben. Der Zynga-Kurs schnellt um 5,3 Prozent nach oben. Der Anbieter von Videospielen für Mobilgeräte hat einen 12,5-prozentigen Anstieg der aktiven Nutzer auf 18 Millionen bekannt gegeben.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach einem verhaltenen Start haben die Börsen in Europa mit einem überzeugenden US-Arbeitsmarktbericht am Freitagnachmittag Fahrt aufgenommen. Der Jobmotor in den USA brummt, die Arbeitslosenquote liegt mit 4,4 Prozent auf dem tiefsten Stand seit Mai 2007. Auch wenn die Entwicklung der Stundenlöhne nicht überzeugen konnte, dürfte die US-Notenbank ihrem Zinserhöhungspfad Schritt für Schritt folgen. Der DAX verzeichnete bereits den vierten Tag in Folge ein Rekordhoch. Der Euro-Stoxx-50 schloss auf Jahreshoch. "Die Märkte haben sich klar auf einen Wahlsieg von Emmanuel Macron eingestellt", so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers mit Blick auf die Stichwahl in Frankreich am Sonntag. Die Aktien der Fluggesellschaft International Consolidated Air zogen nach ihrem Quartalsbericht um 5,7 Prozent an. Das Passagieraufkommen der Muttergesellschaft von British Airways und Iberia erholte sich schneller als erwartet. Zudem profitiert der Gewinn von den niedrigeren Ölpreisen. Im Windschatten zogen Air France um 4,4 Prozent an und Easyjet um 4,2 Prozent. Der Index der Reise- und Freizeit-Aktien in der europäischen Stoxx-Welt gewann 0,3 Prozent. Der britische Medienkonzern Pearson verstärkt seine Sparanstrengungen. Der Konzern will seine Kosten um weitere 300 Millionen Pfund im Jahr drücken. Gleichzeitig meldete das Unternehmen für das erste Quartal einen Umsatzanstieg von bereinigt 6 Prozent. Bei den Anlegern kamen die Nachrichten gut an, die Aktie stieg um 12,4 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7.43 Uhr Do, 17.14 Uhr % YTD EUR/USD 1,0993 +0,08% 1,0983 1,0940 +4,5% EUR/JPY 123,83 +0,42% 123,30 123,33 +0,7% EUR/CHF 1,0851 +0,06% 1,0845 1,0844 +1,3% EUR/GBP 0,8484 -0,20% 0,8500 1,1799 -0,5% USD/JPY 112,65 +0,35% 112,26 112,74 -3,6% GBP/USD 1,2958 +0,29% 1,2921 1,2906 +5,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Vor dem Wochenende hat sich Verunsicherung breit gemacht und für Verkäufe gesorgt. Auslöser waren stark fallende Rohstoffpreise, vor allem beim Öl trübte sich die Lage weiter ein. Nach dem Absturz der Preise um fast 5 Prozent am Donnerstag ging es in Asien in der Spitze um weitere knapp 3 Prozent nach unten. Zur Begründung verwiesen Marktbeobachter zum einen auf die Entwicklung in Libyen. Dort könnten weitere Produktionssteigerungen anstehen, weil sich zwei verfeindete Fraktionen im innerlibyschen Konflikt politisch anzunähern scheinen. Übergeordnet wurde daneben die steigende US-Förderung weiter als Belastungsfaktor angeführt. Auch beim Eisenerz ging es weiter steil nach unten. Der Preisverfall im Rohstoffsektor drückte vor allem in Sydney auf die Stimmung. Für Zurückhaltung habe außerdem der im späteren Tagesverlauf anstehende US-Arbeitsmarktbericht gesorgt, sagten Beobachter. Im australischen Rohstoffsektor verloren die Schwergewichte BHP Billiton und Rio Tinto 2,7 bzw 2,0 Prozent an Wert, der Kurs des Eisenerzförderers Fortescue gab um 3,0 Prozent nach. Auch die Ölaktien Santos und Woodside verloren jeweils rund 3 Prozent. In Hongkong büßten Petrochina 3,2 Prozent und Cnooc 1,0 Prozent. Dass der Index in Sydney nicht stärker nachgab, war Macquarie zu verdanken. Nachdem andere australische Banken zuvor eher enttäuschende Zahlen vorgelegt hatten schlug Macquarie mit seinem Datenkranz die Analystenerwartungen. Die Aktie verteuerte sich um 3,2 Prozent. ANZ und NAB gaben dagegen weiter nach um 0,6 bzw. 1,2 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Lufthansa erwartet von Etihad Schuldenübernahme von Air Berlin

Die Deutsche Lufthansa hätte durchaus Interesse an einer Übernahme von Air Berlin. Bei der Entschuldung der finanziell angeschlagenen Airline sieht Lufthansa-Chef Carsten Spohr aber den Großaktionär Etihad in der Pflicht. "Die Schuldenfrage kann nur Abu Dhabi lösen", sagte Spohr vor Beginn der Hauptversammlung, wie ein Unternehmenssprecher bestätigte.

Siemens-Vorstand Busch neuer NMI-Vorsitzender

Siemens-Vorstandsmitglied Roland Busch ist neuer Vorsitzender der Nordafrika Mittelost Initiative (NMI) der Deutschen Wirtschaft. Der 52-Jährige folgt Siegfried Russwurm nach, der mit seinem Ausscheiden aus dem Siemens-Vorstand auch sein Mandat als NMI-Vorsitzender niedergelegt hat.

Linde-Aufsichtsratschef Reitzle geht auf Arbeitnehmer zu

Der Linde-Konzern will im Streit um den geplanten Zusammenschluss mit dem US-Konkurrenzen Praxair auf die Arbeitnehmer zugehen, die den Zusammenschluss ablehnen. "Natürlich wäre es mir lieber, die Zweitstimme vermeiden zu können", sagte Wolfgang Reitzle, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, der Süddeutschen Zeitung. Noch vor einigen Wochen hatte er angekündigt, bei einem Patt im Kontrollgremium die Fusion als Chefaufseher mit seinem Doppelstimmrecht durchzudrücken.

Neuer Vorstand von K+S überprüft Konzernstrategie - Presse

Nach dem anstehenden Wechsel an der Unternehmensspitze plant der neue Vorstand von K+S nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine umfassende Prüfung der Konzernstrategie. Der designierte K+S-Finanzvorstand Thorsten Boeckers habe auf einer Vorstellungsreise bei Investoren im März gesagt, das neue Management werde ohne Tabus alle Optionen für die bestehenden Sparten betrachten, schreibt die Zeitung und beruft sich auf Fondsmanager. Die Überlegungen seien ergebnisoffen.

Tablet-Verkäufe lassen weltweit deutlich nach

Der Verkauf von Tablets geht deutlich zurück. Im ersten Quartal seien weltweit 36,2 Millionen Exemplare verkauft worden und damit 8,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, teilte das Marktforschungsunternehmen IDC mit. Die Verkaufszahlen gingen damit das zehnte Quartal in Folge zurück.

Erster Mittelstreckenjet "Made in China" absolviert Jungfernflug

Der erste Mittelstreckenflieger "Made in China" hat seinen Jungfernflug absolviert und will nun den Marktriesen Airbus und Boeing Konkurrenz machen. Die Maschine vom Typ C919 hob am internationalen Flughafen in der Metropole Schanghai unter dem Applaus von Ministern, Unternehmensvertretern und Schaulustigen zu einem anderthalbstündigen Flug ab.

KfW bietet neue Kredite zur Förderung der Digitalisierung

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 05, 2017 12:44 ET (16:44 GMT)

Die KfW will dem lahmenden Ausbau der Digitalisierung im Mittelstand mit neuen Förderprogrammen auf die Sprünge helfen. Ab Juli können über den "ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit" Projekte zur Digitalisierung von Produkten, Produktionsprozessen und Verfahren finanziert werden, wie die KfW und das Bundeswirtschaftsministerium mitteilten. Auch Maßnahmen zur digitalen Neuausrichtung der Unternehmensstrategie oder -organisation können begleitet werden.

Intesa Sanpaolo mit gutem Jahresauftakt

Die italienische Bank Intesa Sanpaolo hat ihren Gewinn im ersten Quartal kräftig gesteigert. Die Erträge blieben weitgehend auf Vorjahresniveau. Deutlich höhere Provisionserträge standen dabei einem niedrigeren Zinsüberschuss und geringeren Einnahmen aus der Kreditvergabe und dem Versicherungsgeschäft gegenüber. Der Nettogewinn kletterte im Zeitraum von Januar bis März um 12 Prozent auf 901 Millionen Euro.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2017 12:44 ET (16:44 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.