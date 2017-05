TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 05/05/17 -- The common shares of Lexington Biosciences Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com

Lexington Biosciences, Inc. is a development stage medical device company operating within the healthcare industry. Lexington is focused on development and commercialization of non-invasive cardiovascular health monitoring products to allow predictive diagnosis of future cardiovascular events. The current focus of the company is to develop and market the HeartSentry endothelial function measurement product.

Les actions ordinaires de Lexington Biosciences Inc. ont ete approuvees pour inscription sur le CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com

Lexington Biosciences, Inc. est une entreprise de dispositifs medicaux de developpement qui opere dans le secteur de la sante. Lexington se concentre sur le developpement et la commercialisation de produits non invasifs de surveillance de la sante cardiovasculaire pour permettre un diagnostic predictif des evenements cardiovasculaires futurs. L'objectif actuel de l'entreprise est de developper et commercialiser le produit de mesure de la fonction endotheliale HeartSentry.

Issuer/Emetteur: Lexington Biosciences Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): LNB Number of securities issued and outstanding/ Titres emis et en 29 552 901 circulation: Number of Securities reserved for issuance/ Titres reserves pour emission: 8 552 500 CSE Sector/Categorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 529020109 ISIN: CA5290201097 Boardlot/Quotite: 500 Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/ $CA Trading Date/Date de negociation: May 9, 2017/ 9 mai 2017 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Cloture de l'exercice financier: Dec 31/le 31 dec Transfer Agent/Agent des transferts: CST Trust Company

