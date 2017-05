Unternehmen für Fortschritte im Trust Index anerkannt



Racine, Wisconsin (ots/PRNewswire) - SC Johnson, Hersteller so

beliebter Marken wie Glade®, Duck®, Mr Muscle®, Pledge®, Raid® und

Autan®, gab heute bekannt, dass SC Johnson Schweiz vom Great Place to

Work® Institute als einer der besten Arbeitsplätze 2017 anerkannt

wurde. Die Organisation holte sich den 6. Platz im Ranking. Dies ist

das erste Mal, dass der in Rolle ansässige europäische Hauptsitz auf

der jährlichen Liste des Instituts mit den besten Arbeitsplätzen

anerkannt wurde.



Das Team schreibt seine Platzierung im Ranking teilweise

signifikanten Fortschritten in der jährlichen Trust Index-Bewertung

des Instituts zu, die das Vertrauensniveau innerhalb einer

Organisation misst.



"Der Erfolg von SC Johnson basiert auf talentierten und

engagierten Mitarbeitern", sagte Fisk Johnson, Chairman und CEO von

SC Johnson. "Wir gratulieren dem Team zu dieser erstmaligen Ehre und

freuen uns auf weitere Anerkennungen in der Zukunft."



Das Schweizer Team schließt sich auf der Liste der besten

Arbeitsplätze 2017 SC Johnson Venezuela, Frankreich, Deutschland,

Polen, Griechenland, Mexiko, Kanada, Zentralamerika und Vereinigtes

Königreich an.



Die Liste der besten Arbeitsplätze stellt die weltgrößte jährliche

Studie der Arbeitsplatzqualität dar. Die Einstufung wird anhand der

Ergebnisse von Mitarbeiterumfragen und Informationen über die

Unternehmenskultur, -programme und -grundsätze vorgenommen.



In den USA wurde SC Johnson bereits 28 Mal vom Magazin Working

Mother in die Liste der 100 besten Unternehmen für arbeitende Mütter

aufgenommen. Letztes Jahr erhielt das Unternehmen die perfekte

Bewertung von 100 Prozent im Corporate Equality Index (Index über

Chancengleichheit in Unternehmen) von der Human Rights Campaign.



Darüber hinaus wurde SC Johnson 2016 vom Great Place to Work®

Institute zu einem der 25 World's Best Multinational Workplaces

ernannt und erreichte somit Platz 20 in der Rangliste der weltbesten

multinationalen Arbeitsplätze. Das war das fünfte Mal, dass das

Unternehmen in diese Liste aufgenommen wurde.



Über SC Johnson



SC Johnson ist ein Familienunternehmen, das für innovative,

qualitativ hochwertige Produkte, Qualität am Arbeitsplatz und ein

langfristiges Engagement für die Umwelt und die Regionen, in denen es

tätig ist, steht. Das in den USA ansässige Unternehmen gehört zu den

weltweit führenden Herstellern von Haushaltsreinigungsmitteln und

Produkten für die Lagerung zu Hause, die Luftpflege,

Schädlingsbekämpfung und Schuhpflege sowie professionelle Produkte.

Es vertreibt die bekannten Marken GLADE®, KIWI®, OFF!®, PLEDGE®,

RAID®, SCRUBBING BUBBLES®, SHOUT®, WINDEX® und ZIPLOC® in den USA und

anderen Märkten. Die außerhalb der USA vertriebenen Marken umfassen

AUTAN®, TANA®, BAMA®, BAYGON®, BRISE®, KABIKILLER®, KLEAR®, MR

MUSCLE® und RIDSECT®. Das 131 Jahre alte Unternehmen mit einem Umsatz

von 10 Mrd. US-Dollar beschäftigt weltweit etwa 13.000 Mitarbeiter

und verkauft Produkte in nahezu allen Ländern der Welt.

www.scjohnson.com



