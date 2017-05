Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

KfW bietet neue Kredite zur Förderung der Digitalisierung

Die KfW will dem lahmenden Ausbau der Digitalisierung im Mittelstand mit neuen Förderprogrammen auf die Sprünge helfen. Ab Juli können über den "ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit" Projekte zur Digitalisierung von Produkten, Produktionsprozessen und Verfahren finanziert werden, wie die KfW und das Bundeswirtschaftsministerium mitteilten. Auch Maßnahmen zur digitalen Neuausrichtung der Unternehmensstrategie oder -organisation können begleitet werden. Darüber hinaus werden Innovationsvorhaben finanziert, bei denen Unternehmen neue oder verbesserte Produkte entwickeln.

Umweltministerkonferenz fordert Nachrüstungsprogramm für Diesel-Fahrzeuge

Die Umweltministerkonferenz hat ein Nachrüstungsprogramm für Diesel-Fahrzeuge gefordert, um den Ausstoß von Stickoxiden zu verringern. Dies sei ein "wichtiger Schritt, wenn wir zügig die Luftqualität in den Innenstädten verbessern wollen", erklärte das hessische Umweltministerium. Die Umweltminister der Bundesländer forderten dazu demnach auch eine Verständigung mit den Automobilherstellern, damit letztlich die Verbraucher nicht "auf den Kosten für eine Nachrüstung sitzen bleiben".

Energiewirtschaft will Mobilität und Heizen mit Strom eindämmen

Die Energiewirtschaft in Deutschland will verhindern, dass in Zukunft Autos ausschließlich mit grünem Strom fahren und Gebäude vollständig elektrisch geheizt werden. In seinem neuen Positionspapier fordert der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), dass auch Gas in den kommenden Jahrzehnten eine wichtige Rolle bei der Energieerzeugung behalten müsse.

Goldman Sachs warnt vor Brexit-Folgen für Finanzplatz London

Der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union hemmt nach Einschätzung der US-Investmentbank Goldman Sachs die Entwicklung des Finanzplatzes London. "Sie wird steckenbleiben und vielleicht ein wenig zurückfallen", sagte Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein der BBC. Dies hänge jedoch von vielen Dingen ab, die derzeit noch unsicher seien.

US-Arbeitsmarkt im April besser als erwartet

Die Lage am US-Arbeitsmarkt hat sich im April besser als erwartet entwickelt. Das stützt Erwartungen, dass die US-Notenbank ihre Zinsen tatsächlich bereits im Juni erneut anheben wird. Die von den Unternehmen gemeldete Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft erhöhte sich deutlicher als prognostiziert, und die Zahl der unfreiwillig Teilzeitbeschäftigten ging spürbar zurück. Die in Telefonumfragen ermittelte Arbeitslosenquote sank entgegen den Erwartungen auf den tiefsten Stand seit Mai 2007, und die Stundenlöhne legten wie erwartet zu.

Trumps Gesundheitsreform im Senat vor schwierigen Beratungen

Mit einem knappen Sieg im Repräsentantenhaus beschreiten die US-Republikaner die nächste parlamentarische Etappe zur Abschaffung der unter Ex-Präsident Barack Obama eingeführten Gesundheitsreform. Die Abgeordneten der ersten Parlamentskammer stimmten am Donnerstag mit 217 zu 213 Stimmen für die Rücknahme der als Obamacare bekannten Reform. Präsident Donald Trump sagte im Rosengarten des Weißen Hauses, Obamacare sei "im Prinzip tot", aber im Senat ist die Mehrheit nicht sicher.

Moskau: Schutzzonen in Syrien für Kampfjets der US-geführten Allianz tabu

Der Luftraum über den geplanten Schutzzonen in Syrien soll nach Angaben Russlands auch für die Kampfjets der US-geführten Anti-IS-Allianz gesperrt werden. Der Einsatz von Flugzeugen der internationalen Koalition werde in diesen Gebieten keinesfalls gestattet sein, sagte Russlands Gesandter bei den Syrien-Gesprächen in Kasachstan, Alexander Lawrentiew, der Nachrichtenagentur Interfax. Moskau als einer der Garanten der Vereinbarung werde dies "genau überwachen".

S&P bestätigt Italiens Rating und Ausblick

Standard & Poor's hat die Bonitätsnoten Italiens und deren Ausblick bestätigt. Nach Mitteilung der Ratingagentur lauten das lang- und das kurzfristige Rating weiterhin auf BBB- und A3. Diese Bonitsätsnoten spiegeln laut S&P die Überzeugung, dass Italiens Regierung ihre Strukturreformen fortführt und die Wirksamkeit von Justiz und Verwaltung verbessert. Der Ausblick ist stabil.

Gericht bestätigt Wikipedia-Blockade in der Türkei

Die Blockade des Online-Lexikons Wikipedia in der Türkei bleibt bestehen. Ein Gericht in Ankara wies am Freitag eine Beschwerde der Wikimedia-Stiftung zurück, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Die Richter begründeten ihre Einscheidung mit zwei Wikipedia-Einträgen, in denen der Türkei vorgeworfen wird, Terrororganisationen zu unterstützen und den Bürgerkrieg in Syrien mitverursacht zu haben. Wikipedia ist in der Türkei seit fast einer Woche gesperrt.

