Emmanuel Macron geht als Favorit in die Stichwahl. Er kämpft bis zur letzten Minute, um ein starkes Mandat für Reformen zu bekommen. Für Marine Le Pen sieht die Zukunft dagegen düster aus - sogar in der eigenen Partei.

Auch wenn die französische Öffentlichkeit ihn bereits jetzt als Sieger der Präsidentschaftswahl ansieht: Emmanuel Macron führt Wahlkampf bis zu letzten Minute. Samstag dürfen die Kandidaten nicht mehr auftreten, so hat der 39-Jährige am Freitagabend seine letzte Aktion: Er diskutiert mit der Redaktion des Internet-Mediums "Mediapart" über "die Wahl und was danach kommt", so die Ankündigung.

Es ist kein Zufall, dass der Favorit sich Mediapart ausgesucht hat: Die Redaktion hat ihn während des Wahlkampfs hart kritisiert, sie steht dem Linksaußen Jean-Luc Mélenchon nahe. Der ist im ersten Wahlgang ausgeschieden und hat anschließend keinerlei Empfehlung für die Stichwahl abgegeben. Viele seiner Anhänger wollen nicht wählen oder einen weißen Stimmzettel abgeben, einige sogar für die Rechtsextreme Marine Le Pen stimmen. Macron versucht, über Mediapart eine möglichst große Zahl dieser Franzosen noch für sich zu gewinnen.

Was nach der Wahl kommt, das bestimmt bereits heute die Gedanken der beiden Kandidaten. Macron will ein Ergebnis von 60 Prozent oder mehr erreichen, "das kann Einfluss auf die Parlamentswahlen" im Juni haben, sagte er in einem Interview am Freitag. Die Neugestaltung der politischen Landschaft des Landes will er zu Ende führen und mehr als die Hälfte der Sitze in der Nationalversammlung erreichen für seine "Partei für die Mehrheit des Präsidenten", wie er seine Bewegung "En Marche!" nun manchmal nennt. Macron setzt darauf, dass sich nach den Sozialisten auch die konservativen Republikaner spalten werden. Der liberale, proeuropäische Flügel könnte sich dann ihm anschließen, kalkuliert der politische Newcomer, dessen Rechnung bislang vollkommen aufgegangen ist: Zum ersten Mal seit Bestehen der Fünften Republik sind Konservative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...