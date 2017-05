The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.05.2017



ISIN Name



CA0211561042 ALSET ENERGY CORP.

CA55279D1096 MCW ENERGY GROUP LTD

CA60916Q2080 MONARCA MINLS

GB00BYXK6398 INTERCONT.HOT.LS-,1896656

IT0003849244 DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-,10

US41754V2025 HARVEST NAT. NEW DL-,01

US5860481002 MEMORIAL PROD.PTNRS LPUTS

US71714G1022 PHARMATHENE INC. DL-,0001

US78112T1079 RUBICON TECHNOLOGY DL-001

US86074Q1022 STILLWATER MNG CO. DL-,01