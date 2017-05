Dubrovnik, Kroatien (ots/PRNewswire) -



Europas 12 beste Unternehmen feierten letzte Nacht in Dubrovnik,

nachdem sie zu den Gewinnern der 2016/17 European Business Awards

ernannt wurden, bei einer exklusiven Preisvergabe, gesponsert von

RSM, an der auch prominente Wirtschaftsführer und europäische

Botschafter teilnahmen.



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/508139/European_Business_A

wards_Dubrovnik.jpg )



Die ausgezeichneten Unternehmen erreichten ihren Erfolg nach einer

einjährigen Reise durch das Verfahren des in Europa größten und

angesehensten Unternehmenswettbewerbs, an dem dieses Jahr über 33.000

Unternehmen aus 34 Ländern teilnahmen. Es wurden mehr als 250.000

Stimmen weltweit in dieser öffentlichen Abstimmung abgegeben.



Business-VIPs überreichten die Trophäen an die Gewinner der 11

Kategorien und den 'European Public Champion', den Gewinner der

öffentlichen Gesamtwertung.



Darüber hinaus erhielt der kroatische Wirtschaftsführer, Vjekoslav

Majetic, Gründer und Besitzer von ok-Ing d.o.o, den Lifetime

Achievement Award für seine Arbeit in der Entwicklung und Herstellung

von spezialisierten Robotersystemen.



Adrian Tripp, CEO der European Business Awards erklärte: "Diese

Unternehmen sind die besten in Europa. Sie zeigen Innovationsgeist,

ethisches Verhalten und finanziellen Erfolg und sind brillante

Beispiele für das Wachstumspotenzial europäischer Unternehmen auf

einem wettbewerbsintensiven globalen Marktplatz. Zusammen schaffen

sie für uns alle eine bessere Zukunft."



Jean Stephens, CEO von RSM International, dem sechstgrößten

globalen Netzwerk von unabhängigen Audit-, Steuer- und

Beratungsunternehmen und langwährender Sponsor der Auszeichnungen,

erklärte: "Wir bei RSM sind der Meinung, dass es wichtig ist, sich

für Geschäftsexzellenz einzusetzen. Erfolgreiche und gut laufende

Unternehmen zu unterstützen, ist ein integraler Antrieb, um Wachstum

und Wirtschaft zu fördern. Die Empfänger des Ruban D'Honneur-Preises

und alle Gewinner von Kategorien haben einen exzellenten

Unternehmergeist, Innovation, Führungsstärke und Geschäftssinn

bewiesen. Alle Beteiligten gereichen ihren Ländern zur Ehre und wir

wünschen ihnen eine erfolgreiche Zukunft."



DIE GEWINNER









Kategorie Gewinner Land



Der RSM Entrepreneur of Vicente Berbegal Pérez,

Spanien

the Year Award Actui



Der Preis für Umwelt- und VAUDE Sport GmbH & Co. KG

Deutschland

Unternehmensnachhaltigkeit



Der Business of the Year Inclusion Housing

Vereinigtes Königreich

Award (T/O 0-25 Mio. EUR)



Der Business of the Year True Potential LLP

Vereinigtes Königreich

Award (T/O 26-150 Mio. EUR)



Der Business of the Year AB Vassilopoulos

Griechenland

Award (T/O mehr als 150 Mio.

EUR) gehostet von Sysdoc

MARINE INSTRUMENTS S.A.

Spanien

Der ELITE Award für die

Wachstumsstrategie des

Jahres



Der Preis für Leroy Merlin España SLU

Spanien

Kundenorientierung



Der Preis Arbeitgeber des Chas Visual Management AB

Schweden

Jahres



Der Preis für Alion Vegetables & Fruit Zypern

Import/Export Co Ltd



Der Preis für Innovation Tangle Teezer

Vereinigtes Königreich



Der Chairman's Selection RINGANA

Österreich

Award



Der Preis European Public The Insiders

Belgien

Champion



Der Lifetime Achievement Vjekoslav Majetic

Kroatien

Award -DOK-ING d.o.o







Die 11 Kategoriegewinner mussten sich zuerst schriftlich bewerben,

dann einen Videobeitrag einreichen und schließlich wurden sie

persönlich befragt. Dann wurden Sie für die Kurzliste als Empfänger

einer der 636 National Champions- und 110 Ruban d'Honneur-Preise

nominiert, um dann schließlich das Finale zu erreichen.



Alle EU-Mitgliedermärkte waren im Wettbewerb repräsentiert sowie

Island, die Türkei, Norwegen, die Schweiz, Serbien und die Ehemalige

Jugoslawische Republik Mazedonien.



RSM, dass in 42 europäischen Ländern vertreten ist, ist seit der

Einführung der Preise vor 10 Jahren Sponsor der European Business

Awards. Der primäre Zweck der Preise ist es, Business Excellence zu

feiern und zu fördern und die Entwicklung einer stärkeren und

erfolgreicheren Business Community in ganz Europa zu unterstützen. Zu

weiteren Sponsoren und Partnern der Awards gehören ELITE und PR

Newswire. Am Abend der Preisverleihung unterstützten auch SDL und

Sysdoc die Veranstaltung.



Weitere Informationen zu den European Business Awards und zu RSM

finden Sie unter http://www.businessawardseurope.com oder

http://www.rsm.global und folgen Sie uns auf Twitter unter @rsmEBA

(https://twitter.com/rsmEBA)



