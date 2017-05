Mannheimer Morgen zur Lage von Heidelberger Druck Überschrift: Getrübte Freude Heidelberger Druck erreicht im vergangenen Geschäftsjahr die eigenen Ziele, erwirtschaftet einen höheren Gewinn nach Steuern - und schafft das beste Quartal seit fast zehn Jahren. Das einst schwer gebeutelte Unternehmen scheint sich endgültig gefangen zu haben. Vorstandschef Rainer Hundsdörfer hat Rückenwind, wenn er Anfang Juni die Strategie präsentiert. Bei den Mitarbeitern der Logistik dürfte die Freude allerdings getrübt sein. Kaum erhält Heidelberger Druck neuen Schwung, wird die Sparte durchleuchtet - danach, wie sich Kosten sparen lassen. Offenbar stehen mehrere Möglichkeiten im Raum, unter anderem könnten die Gehälter sinken. Wann die Entscheidung fällt und wie sie aussehen wird, ist offen. Kein Wunder, dass die Mitarbeiter verunsichert und aufgebracht sind. Es dürfte im Interesse aller sein, dass diese Angelegenheit so schnell wie möglich geklärt wird. Heidelberger Druck will in Wiesloch sämtliche Sparten konzentrieren, der Standort Heidelberg soll langfristig aufgegeben werden. In Wiesloch entsteht gerade ein neues Gebäude für die Entwicklung. Vor diesem Hintergrund wäre es unlogisch, wenn das Unternehmen beispielsweise das Geschäft mit Ersatzteilen an den Frankfurter Flughafen verlagert, weil im hiesigen Werk der Mietvertrag für ein Gebäude ausläuft. Die Konzentration auf Wiesloch würde geschwächt. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

