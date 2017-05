Brasilien ist der wichtigste Absatzmarkt für VW in Südamerika. Nun muss der Konzern 54.170 Neuwagen in dem Land zurück in die Werkstätten rufen. Der Grund: Probleme mit der Autobatterie.

Wegen technischer Probleme ruft Volkswagen in Brasilien 54.170 Neuwagen zurück. Wie das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...