HSBC senkt Eon auf 'Reduce' und Ziel auf 6,50 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Eon vor Zahlen von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 6,70 auf 6,50 Euro gesenkt. Der Energiekonzern habe im ersten Quartal mit ungünstigem Wetter und Produktionsausfällen zu kämpfen gehabt, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Freitag. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte um ein Drittel gesunken sein. Zudem werde der zuvor große Spielraum mit Blick auf die Gesamtjahresziele nun auch noch durch mögliche regulatorische Eingriffe in Großbritannien geschmälert. Zum politischen Druck komme auch noch Wettbewerbsdruck.

Equinet senkt Telefonica Deutschland nach Zahlen auf 'Sell'

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Telefonica Deutschland nach Zahlen für das erste Quartal von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 3,70 Euro belassen. Vor allem gewinnseitig habe der Telekommunikationsanbieter die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Freitag. Das TecDax-Unternehmen müsse über eine neue Strategie nachdenken. Angesichts der im Vergleich etwa zu den Aktien der Deutschen Telekom hohen Bewertung sei mittlerweile ein Verkaufsvotum angemessen.

Citi senkt Deutsche Pfandbriefbank auf 'Neutral' - Hebt Ziel an

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Deutsche Pfandbriefbank aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 13,10 auf 13,30 Euro angehoben. Seit Jahresbeginn habe die Aktie des Immobilienfinanzierers um 41 Prozent zugelegt, was das weitere Aufwärtspotenzial begrenze, schrieb Analyst Nicholas Herman in einer Studie vom Freitag. Mit Blick auf die Geschäftsaussichten bleibt er aber optimistisch und traut dem Unternehmen bis 2020 ein Gewinnwachstum von durchschnittlich 8 Prozent per annum zu. Dazu komme eine gute Kapitalausstattung.

Independent Research senkt Rheinmetall auf 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Rheinmetall nach dem starken Lauf der Aktien von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Da Kursziel hob Analyst Sven Diermeier nach der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal aber von 85 auf 89 Euro an. Der Autozulieferer und Rüstungskonzerns habe die Erwartungen übertroffen, schrieb der Experte in seiner Studie vom Freitag.

S&P Global senkt Rhön-Klinikum auf 'Sell' - Ziel 25 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Rhön-Klinikum nach Zahlen zum ersten Quartal von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 25 Euro belassen. Die Kennziffern seien schwächer als erwartet und der Ausblick wenig inspirierend ausgefallen, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Freitag. Das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie des Klinikbetreibers verschlechtere sich zusehends.

Berenberg senkt Xing auf 'Hold' - Ziel 217 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Xing nach dem zuletzt starken Lauf der Aktie von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel bleibe bei 217 Euro, schrieb Analystin Sarah Simon in einer Studie vom Freitag. Der Online-Netzwerkbetreiber habe im ersten Quartal einmal mehr überzeugt und sie habe nach wie vor großes Vertrauen in das Management. Das Unternehmen dürfte die 2020er-Ziele erreichen oder sogar übertreffen. Dies stecke allerdings nach dem jüngsten Sprung schon im Kurs. Daher gebe es erst einmal keine weitere Luft nach oben.

Morgan Stanley nimmt Commerzbank mit 'Equal-weight' wieder auf

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktie der Commerzbank im Zuge eines Analystenwechsels mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 9,35 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Zinsen seien immer noch niedrig, weshalb sich die bereinigte Eigenkapitalrendite vor 2019 nicht sichtbar erholen sollte, schrieb die nun zuständige Analystin Magdalena Stoklosa in einer Studie vom Freitag. Da zudem 2017 mit Blick auf den Unternehmensumbau das schwierigste Jahr sei, erscheine die Aktie aktuell fair bewertet.

Equinet startet Stabilus mit 'Accumulate' - Ziel 71 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Stabilus mit "Accumulate" und einem Kursziel von 71 Euro in die Bewertung aufgenommen. Ein Investment in die Aktie des Autozulieferers biete ein sicheres Wachstum und attraktive Kapitalausschüttungen, schrieb Analyst Manuel Tanzer in einer Studie vom Freitag. Stabilus sei in einer starken Wettbewerbsposition.

NordLB hebt Ziel für Siemens auf 145 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 135 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dr Elektrokonzern habe zu alter Stärke zurückgefunden und liefere trotz des schwierigen geopolitischen Umfelds von Quartal zu Quartal kontinuierliche Verbesserungen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Freitag.

Independent Research hebt Ziel für BMW auf 90 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für BMW nach Zahlen zum ersten Quartal von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Quartalsbericht des Autobauers sei angesichts bereits bekannter Eckdaten ohne große Überraschungen geblieben, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Freitag. Positiv hervorgestochen habe erneut der starke Free Cashflow.

