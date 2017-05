FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 02. bis 05.05.2017

DIENSTAG

NordLB hebt MTU auf 'Kaufen' und Ziel auf 145 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat MTU nach Zahlen zum ersten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 125 auf 145 Euro angehoben. Der Triebwerkshersteller sei mit ordentlich Schub ins Geschäftsjahr 2017 gestartet, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Dienstag. Der bestätigte Ausblick erscheine mittlerweile eher konservativ und könnte im weiteren Jahresverlauf angehoben werden. Deshalb passte der Experte seine Schätzungen entsprechend an.

SocGen hebt Kion auf 'Buy' und Ziel auf 79 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Kion nach Zahlen für das erste Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 57 auf 79 Euro angehoben. Der Gabelstapler-Hersteller sei gut ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Sebastian Ubert in einer Studie vom Dienstag. Er sei zudem zuversichtlicher, dass Kion die zuletzt margenbelastenden Anlaufschwierigkeiten eines Produktionswerkes in Mexiko lösen werde. Ubert hob seine Gewinnerwartungen an.

NordLB hebt Ziel für Bayer auf 112 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum ersten Quartal und erhöhtem Ausblick von 108 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Pharma- und Pflanzenschutzkonzern befinde sich weiter auf Erfolgskurs und habe vor allem dank der sehr guten Entwicklung im Pharmageschäft und bei der Tochter Covestro die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer Studie vom Dienstag. Die Leverkusener hätten sich somit eine ausgezeichnete Ausgangslage verschafft, um die nicht leichte Milliarden-Übernahme von Monsanto zu stemmen und plangemäß bis zum Jahresende abzuschließen.

MITTWOCH

DZ Bank senkt Linde auf 'Halten' - Fairer Wert 170 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Linde nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber auf 170 Euro belassen. Überraschungen habe das erste Quartal des Industriegase- und Anlagenherstellers nicht enthalten, schrieb Analyst Peter Spengler in einer Studie vom Mittwoch. Die Aktionäre dürften aber von der geplanten Fusion mit Praxair profitieren. Ein Scheitern des Zusammenschlusses sei zwar nicht ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich. Der Bewertungsabschlag von Linde zu Praxair sei zu hoch.

NordLB hebt Osram auf 'Kaufen' und Ziel auf 70 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Osram nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 58 auf 70 Euro angehoben. Der Lichtkonzern habe trotz Bremsspuren im Geschäft mit Leuchten, Lösungen und elektronischen Komponenten weiter an Dynamik zugelegt, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Mittwoch. Wegen dieser Entwicklung und der doch recht deutlichen Anhebung des Unternehmensausblicks für das laufende Geschäftsjahr habe er seine Prognosen erhöht.

RBC Capital senkt Zalando auf 'Sector Perform' - Ziel 42 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat Zalando von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft, das Kursziel aber auf 42 Euro belassen. Die Konsenserwartungen an den Online-Modehändler seien hoch und es dürfte für den MDax-Konzern nicht leicht werden, sie in diesem Jahr in puncto Umsatz und Margen zu erfüllen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer Studie vom Mittwoch. Im Kurs sei inzwischen auch schon einiges eingepreist.

DONNERSTAG

DZ Bank senkt Adidas auf 'Halten' - Fairer Wert 190 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Adidas nach Zahlen für das erste Quartal von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Den fairen Wert beließ Analyst Herbert Sturm auf 190 Euro. Die Zahlen hätten deutlich über den Markterwartungen gelegen, dennoch habe das Adidas-Management die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2017 nicht weiter erhöht, schrieb der Experte in einer Studie vom Donnerstag. Das lasse implizit auf eine in den kommenden Quartalen gegenüber dem ersten Jahresviertel abflachende Ertragsdynamik schließen.

HSBC hebt Linde auf 'Buy' und Ziel auf 179 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Linde von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 158 auf 179 Euro angehoben. Die Aktien des Gaseherstellers seien günstig bewertet, schrieb Analyst James Richards in einer Studie vom Donnerstag. Mit Blick auf die geplante Fusion mit dem Wettbewerber Praxair dürfte bald eine Entscheidung anstehen. Vermutlich wäre jegliche Ankündigung mit Details zu der geplanten Transaktion positiv für den Kurs. Aber auch ohne einen Zusammenschluss mit Praxair wären die Linde-Papiere attraktiv.

Commerzbank hebt Fraport auf 'Hold' und Ziel auf 72 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport vor Zahlen von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 45 auf 72 Euro angehoben. Analyst Adrian Pehl verwies in einer Studie vom Donnerstag auf eine vollständige Überarbeitung seines Bewertungsmodells, seine neuen und deutlich angehobenen Schätzungen sowie die klar gestiegene Branchenbewertung. Die am 9. Mai anstehenden Resultate für das erste Quartal sollten eine solide Geschäftsentwicklung belegen. Ein stärkeres Wachstum der klassischen Linienfluggesellschaften am Frankfurter Flughafen könnte zu einer weiteren Anhebung seiner Schätzungen führen.

FREITAG

HSBC senkt Eon auf 'Reduce' und Ziel auf 6,50 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Eon vor Zahlen von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 6,70 auf 6,50 Euro gesenkt. Der Energiekonzern habe im ersten Quartal mit ungünstigem Wetter und Produktionsausfällen zu kämpfen gehabt, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Freitag. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte um ein Drittel gesunken sein. Zudem werde der zuvor große Spielraum mit Blick auf die Gesamtjahresziele nun auch noch durch mögliche regulatorische Eingriffe in Großbritannien geschmälert. Zum politischen Druck komme auch noch Wettbewerbsdruck.

Equinet senkt Telefonica Deutschland nach Zahlen auf 'Sell'

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Telefonica Deutschland nach Zahlen für das erste Quartal von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 3,70 Euro belassen. Vor allem gewinnseitig habe der Telekommunikationsanbieter die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Freitag. Das TecDax-Unternehmen müsse über eine neue Strategie nachdenken. Angesichts der im Vergleich etwa zu den Aktien der Deutschen Telekom hohen Bewertung sei mittlerweile ein Verkaufsvotum angemessen.

Citi senkt Deutsche Pfandbriefbank auf 'Neutral' - Hebt Ziel an

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Deutsche Pfandbriefbank aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 13,10 auf 13,30 Euro angehoben. Seit Jahresbeginn habe die Aktie des Immobilienfinanzierers um 41 Prozent zugelegt, was das weitere Aufwärtspotenzial begrenze, schrieb Analyst Nicholas Herman in einer Studie vom Freitag. Mit Blick auf die Geschäftsaussichten bleibt er aber optimistisch und traut dem Unternehmen bis 2020 ein Gewinnwachstum von durchschnittlich 8 Prozent per annum zu. Dazu komme eine gute Kapitalausstattung.

