RAVENSBURG (dpa-AFX) - Die deutsche Autoindustrie muss nach Überzeugung von Grünen-Fraktionschefs Anton Hofreiter bis 2030 auf Fahrzeuge ohne Abgase umgestiegen sein. Anderenfalls bekomme sie große Probleme, sagte er der "Schwäbischen Zeitung" (Samstag). "Denn wenn wir hier keine hochmodernen Fahrzeuge bauen, werden sie anderswo gebaut. Tesla produziert in den USA Elektroautos, die haben gerade ihren Umsatz verdoppelt."

Nötig ist aus Hofreiters Sicht eine Mischung aus Anreizen, Forschungsinitiativen und der Infrastruktur zum Aufladen von Elektroautos. Dem Dieselmotor gibt der Fraktionschef noch eine gewisse Zeit in Oberklassewagen. "In Mittelklasse- und Kleinwagen hatte er in der Vergangenheit nur eine Chance durch solche Betrügereien, wie VW sie begangen hat."/moe/DP/he

