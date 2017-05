Hagen (ots) - Selten hat eine französische Präsidentschaftswahl Europa so elektrisiert wie dieses Mal. Wenn der unabhängige Kandidat Macron und die rechtsextreme Bewerberin Le Pen in die Stichwahl gehen, prallen zwei völlig gegensätzliche politische, kulturelle und stilistische Welten aufeinander. Freihandel gegen wirtschaftliche Abschottung, gesellschaftliche Vielfalt gegen Hyper-Patriotismus, pluralistische Diskussion gegen Hass, Häme und die Verunglimpfung des politischen Gegners: Um all dies geht es. Dieser Wahlgang ist auch eine Volksabstimmung über Europa. Gewinnt Le Pen, sind die EU und die Eurozone am Ende. Die Märkte würden in Windeseile auf Le Pens Pläne zum Ausstieg aus der Gemeinschaft und dem Währungsverbund reagieren. Die nächste Bankenkrise würde Europa erschüttern und die Konjunktur nach unten reißen. Ganz anders Macron. Der 39-jährige politische Quereinsteiger will eine stärkere Integration der EU. In Schlüsselbereichen wie Sicherheit gegen den Terror, Verteidigung oder Sozialstandards sollen die Absprachen in der Gemeinschaft noch enger werden. Für den Staatenverbund ist das eine Chance auf eine intelligente Weiterentwicklung.



