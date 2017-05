FRANKFURT (Dow Jones)--Bei einem äußerst lebhaften Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss seien die Käufer in der Überzahl gewesen, sagte ein Händler von Lang & Schwarz am Freitagabend. Mit der anziehenden Wall Street hätten auch hierzulande Anleger verstärkt gekauft. Hamburger Hafen und Logistik (HHLA) wurden am Abend bei sehr hohen Umsätzen 1 Prozent fester gestellt. Der Hafenbetreiber hatte sich am Abend dank einer besseren Entwicklung der Sparte Container optimistischer zum weiteren Geschäftsverlauf gezeigt. "Die Umsätze waren hier wirklich hoch", so der Marktteilnehmer. Darüber hinaus hätten sich die Umsätze über das gesamte Spektrum verteilt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.827 12.717 +0,9% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

