Köln (ots) - Köln. Armin Laschet, Spitzenkandidat der NRW-CDU bei der Landtagswahl am 14. Mai, will nach einem Wahlsieg der CDU die Ansiedlung von Industrieunternehmen beschleunigen. "Wir brauchen eine Fast-Lane für Industrieansiedlungen", sagte Laschet dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). "Es kann nicht sein, dass unmittelbar jenseits der Landesgrenze Industriegebiete gebaut werden - und auf der NRW-Seite herrscht Flaute", erklärte der CDU-Landesvorsitzende. Laschet fügte hinzu: "Wir brauchen eine Best-Time-Garantie für Genehmigungsverfahren in NRW. Wir müssen den ansiedlungswilligen Unternehmen zusichern, ihnen in NRW schneller zu helfen als andere Länder."



OTS: Kölner Stadt-Anzeiger newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66749 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66749.rss2



Pressekontakt: Kölner Stadt-Anzeiger Newsdesk Telefon: 0221 224 3149