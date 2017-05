Köln (ots) - Köln. Der Spitzenkandidat der NRW-CDU, Armin Laschet, will nach einem Sieg bei der Landtagwahl am 14. Mai eine Unterrichtsgarantie an den Grundschulen in NRW durchsetzen. Laschet sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe): "Wir werden den Unterrichtsausfall digital, schulscharf und in Echtzeit erfassen - um ihn dann gezielt zu bekämpfen. Wir wollen zunächst bei den Grundschulen anfangen und dort für eine 105-prozentige Lehrerversorgung sorgen." In Hessen habe das gesamte Schulsystem eine 105-prozentige Deckung. "Eine solche Unterrichtsgarantie - das muss unser Ziel sein", sagte der CDU-Landesvorsitzende.



