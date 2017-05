Diese Ranking-Änderungen hat die Statistikdatenbank des BSN ausgespuckt. Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Bechtle -0,46% auf 107,95, davor 11 Tage im Plus (8,9% Zuwachs von 99,59 auf 108,45), Alphabet-A -0,47% auf 950,28, davor 9 Tage im Plus (11,15% Zuwachs von 858,95 auf 954,72), Jenoptik -1,95% auf 26,08, davor 8 Tage im Plus (12,62% Zuwachs von 23,62 auf 26,6), FACC 0% auf 7,2, davor 8 Tage im Plus (10,45% Zuwachs von 6,52 auf 7,2), Vossloh-0,38% auf 62,25, davor 6 Tage im Plus (6,37% Zuwachs von 58,75 auf 62,49), Rhoen-Klinikum -0,07% auf 26,85, davor 6 Tage im Plus (3,69% Zuwachs von 25,91 auf 26,87), Alphabet -0,49% auf 927,13, davor 6 Tage im Plus (6,87% Zuwachs von 871,73 auf 931,66), AT&T +1,45% auf 38,56, davor 6 Tage im Minus (-6,01% Verlust von 40,44 auf...

