BASF: Einstiegschance dank Zwischenkorrektur

Der Chemiekonzern BASF (WKN: BASF11 / ISIN: DE000BASF111) steht durch die Konzentration innerhalb der Branche im Fokus der Anleger. Die jüngsten Zahlen kamen gut an und die Hauptversammlung am 12. Mai wird weitere Einblicke in die Zukunft geben. Aus Sicht der Point & Figure Charttechnik ist die BASF-Aktie kaufenswert.

Die BASF-Aktie hat durch Überschreiten des Doppeltop bei 70,50 Euro (Punkt 2) ein Kaufsignal ausgebildet und befindet sich im langfristigen Aufwärtstrend (Punkt 1). Aktuell weist der Titel eine kurze Korrektur aus, nachdem jüngst eines neues Allzeithoch bei 95 Euro erreicht wurde.

Abb.: BASF Point & Figure Chart (P&F) - Quelle: MarketMaker und eigene Markierungen

