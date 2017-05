von Wolfgang Ehrensberger, €uro am Sonntag €uro am Sonntag: Sie sind größter Einzelaktionär bei Pfeiffer Vacuum und streben die Übernahme an. Das Management hält auch Ihre zweite Offerte für zu niedrig und vermisst eine Strategie. Welche Ziele verfolgen Sie mit einer Übernahme? Sami Busch: Es geht uns langfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...