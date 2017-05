Bern / Düsseldorf / Berlin - Ein mutmasslicher Spion, zwei Staaten in Aufruhr, viele offene Fragen: Der Fall des in Frankfurt vor Wochenfrist verhafteten Schweizers gibt weiter zu reden. Bestätigte neue Fakten sind rar. In Deutschland ist die Affäre zum Wahlkampfthema geworden.

Der Ton der deutschen Politiker wird rauer. Der nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans hält trotz laufender Ermittlungen nicht mit Kritik an den Schweizer Behörden zurück. "Es geht nicht an, wenn man einen Informanten in die Finanzverwaltung eines Nachbarlands einschleust", sagte er in einem am Freitag erschienenen Interview mit dem "Blick".

Walter-Borjans stützt sich bei seinen Aussagen auf Informationen aus dem Haftbefehl der deutschen Strafverfolger. Auszüge davon sind im Laufe der Woche von verschiedenen Medien publik gemacht worden. Sie liegen auch der Nachrichtenagentur sda vor.

Demnach soll der beschuldigte Spion im Auftrag des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) einen Maulwurf in der Finanzverwaltung von Nordrhein-Westfalen platziert haben. Die Identität des Spitzels sei völlig offen, sagte Walter-Borjans. "Er könnte sich theoretisch überall in unserer Finanzverwaltung mit immerhin 28'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verstecken."

Deutsche Wahlkampfrhetorik

Der nordrhein-westfälische Finanzminister befindet sich mitten im Wahlkampf. Am übernächsten Sonntag gehen die Stimmberechtigten in seinem Bundesland an die Urne. Wie schon im Jahr 2006, als der Steuerstreit zwischen Deutschland und der Schweiz seinen Höhepunkt erreichte, findet Walter-Borjans auch heute deutliche Worte: "Ich finde den Vorgang, dass meine Leute ausgespäht wurden, skandalös."

Laut dem nordrhein-westfälischen Justizminister Thomas Kutschaty sind die Beziehungen zur Schweiz derzeit "auf einem historischen Tief angekommen". Sollten die Vorwürfe der gezielten Spionage stimmen, müsse sich die Schweiz offiziell entschuldigen, forderte der SPD-Minister im "Spiegel".

Nicht beruhigt haben wird die deutschen Politiker, dass die Schweizer Regierung am Donnerstag bestätigte, von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...