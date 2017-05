Darmstadt (ots) -



Die Geschichte dieses Verlags ist wie ein Märchen, wie ein amerikanischer Traum auf deutschem Literatur-Boden. Das Ziel dieses Verlags ist es, durch die deutsche Sprache und die Literatur die Integration und das Zusammenleben zu fördern.



indayi edition wurde von Dantse Dantse 2015 in Darmstadt gegründet und ist somit der erste Verlag eines Migranten aus Afrika in Deutschland. Dantse kommt ursprünglich aus Kamerun und lebt seit über 25 Jahren in Deutschland, wo er auch studiert hat. Bücherschreiben ist schon lange seine Leidenschaft und mit der Zahl der veröffentlichten Bücher stieg der Wunsch nach einem eigenen Verlag, um seinem Stil und seiner unkonventionellen Art treu bleiben und unabhängig von Verlagsvorgaben und -regeln schreiben und veröffentlichen zu können.



Das Besondere an Dantse ist, dass er als Autor mit afrikanischen Wurzeln auf Deutsch und nicht auf Französisch schreibt. Dadurch trägt indayi edition zur Verständigung zwischen den Kulturen bei, fördert die Integration und motiviert Autoren aus anderen Kulturen, auf Deutsch zu schreiben und sich mit der "Goethesprache" zu identifizieren. indayi edition ist nicht zufällig entstanden. Viele unkonventionelle Autoren - und ganz besonders Menschen mit Migrationshintergrund - haben es schwer, ihre Bücher bei etablierten Verlagen unterzubringen; bei indayi edition haben sie die Möglichkeit, sich mitzuteilen, unabhängig davon, ob ihre Themen gerade im Trend sind oder nicht. Dadurch bekommen Migranten eine Chance, sich zu integrieren - und deutsche Bürger die Möglichkeit, spannende, frische Geschichten und Ideen zu erfahren.



Aber auch Dinge, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber viele leiden müssen, wie Inzest, Gewalt oder Vergewaltigungen, werden thematisiert und offengelegt. indayi edition möchte einerseits den Menschen in Deutschland zeigen, dass Migranten ein klarer Gewinn für unsere Gesellschaft sind und andererseits den Migranten selbst bewusst machen, dass sie durch die Identifikation mit der deutschen Sprache und Kultur einen wichtigen Schritt in Richtung erfolgreiche Integration in ihre neuen Heimat gehen können.



Dieses in Darmstadt entstandene und deutschlandweit erstmalige und einzigartige Projekt, will durch die Kultur, das Schreiben und die Sprache Menschen verbinden, Diskriminierung bekämpfen und gegenseitige Akzeptanz und Respekt fördern. Migranten können ihrerseits einen großen Beitrag zu unserer Kultur und Gesellschaft leisten. indayi edition gibt ihnen die Chance, mit ihren Geschichten Menschen zu begeistern und mit ihrem Wissen zu helfen.



Warum die Bücher von indayi edition etwas Besonderes sind Die Bücher von indayi sind anders ...weil wir Themen nicht oberflächlich behandeln, sondern den Sachen auf den Grund gehen ...weil unsere Autoren authentisch, einfach und leserlich schreiben und auf abgehobene Fachsprache verzichten ...weil wir uns für das Fremde interessieren, und versuchen es so darzustellen, wie es wirklich ist - ungeschönt und ohne Vorurteile, damit der Leser sich fühlt, als sei er mit dabei ...weil unsere Bücher Probleme lösen und den Menschen Halt, Hoffnung und Motivation geben und ihnen außerdem ein Lächeln schenken ...weil wir Menschen mit Migrationshintergrund eine Stimme geben ...weil wir die deutsche Sprache für Integration und Frieden zwischen den Kulturen nutzen ...weil alle unsere Kinderbücher von Kindern illustriert werden und nicht von Profis - so zeigen wir, wie Kinder die Welt und die Geschichten sehen



Welche Themen interessieren indayi edition? Wir schreiben und veröffentlichen alles, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Wir schreiben über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Wir schreiben und publizieren Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern - seien es unsere Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher.



Eines unserer Hauptanliegen, die Integration zu fördern, verwirklichen wir mit einem außergewöhnlichen Buch, das Migranten helfen soll, sich in Deutschland willkommen zu fühlen - die Arbeit daran läuft auf Hochtouren!



Unsere weiteren Interessen sind vielfältig: wir veröffentlichen unter anderem Liebesromane, Ratgeber zu den Themen Erotik, Liebe, Erziehung und Ernährung, spannende Thriller und Krimis, psychologische Selbsthilfebücher, Bücher über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbücher und Kinder- und Jugendbücher.



Unsere Kinderbücher sind etwas ganz Besonderes, weil sie zum einen eine interkulturelle Note haben, was die Realität in Deutschland widerspiegelt, und sich zum anderen intensiv mit der Welt der Tiere und der Natur beschäftigen. Die Bücher sind lehrreich, unterhaltsam, spannend, bringen die ganze Familie zum Lachen und machen Kinder stark.



Der Verleger Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern, eine Art von Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert. Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten in einer Anlage zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere Akzente, als in einer sogenannten "normalen" Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coachingerfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes.



Als erster Afrikaner, der einen in Deutschland einen Buchverlag, indayi edition, gegründet hat und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln, Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen, wie zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller Missbrauch usw. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern - seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politischen Blog-Kommentare.



Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, von seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten - wie z.B. der übertriebene Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen - von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. Mit Dantse Dantse meistert man sein Leben!



Sein unverwechselbarer Schreibstil, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, ist sein Erkennungsmerkmal und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert.



